En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos. Durante este domingo, 3 de mayo de 2026, el pueblo español festeja El Día Mundial de la Libertad de Prensa, un día no festivo que se celebra cada domingo, 3 de mayo de 2026 para mantener viva la historia de España. El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra el 3 de mayo, un evento instituido por la ONU en 1993 para recordar la importancia fundamental que tiene la libertad de información en nuestras sociedades. Esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre el estado de la libertad de prensa en el mundo, así como para llevar a cabo conferencias, simposios y eventos que promuevan esta causa. En España, por ejemplo, se realizan múltiples actividades que buscan concienciar sobre la necesidad de proteger la labor periodística. La celebración de este día también sirve para honrar la memoria de los periodistas que han perdido la vida defendiendo su derecho a informar y a mantener a la sociedad informada. Evaluar la situación actual de la prensa es crucial, ya que se debe defender de los ataques que atentan contra su independencia, sea a través de la censura o el hostigamiento. La libertad de prensa es un pilar esencial para la democracia y el funcionamiento de una sociedad bien informada. La elección del 3 de mayo está vinculada a la Declaración de Windhoek de 1991, que promovió principios de prensa libre e independiente. Este documento destaca la importancia de contar con medios de comunicación que operen sin injerencias de los poderes públicos, asegurando así una prensa pluralista y democrática. La conmemoración de este día es, por tanto, un recordatorio del compromiso global hacia la defensa de la libertad de prensa como un derecho humano fundamental. Para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, se puede organizar conferencias y simposios en los que se discutan los desafíos que enfrenta la prensa en la actualidad. Estas actividades pueden incluir la participación de periodistas, académicos y defensores de la libertad de expresión, quienes aporten diferentes perspectivas sobre la importancia de la información libre y la defensa de los derechos de los periodistas. Además, se puede rendir homenaje a aquellos periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su labor, mediante ciclos de cine que muestren películas emblemáticas sobre la libertad de prensa. Esto no solo recuerda su sacrificio, sino que también sirve para fomentar la reflexión sobre la vitalidad de una prensa libre y sus contribuciones a la democracia.