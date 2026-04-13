Alpek y Orbia lideraron las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la jornada del lunes ante el repunte en los precios del petróleo luego de que el presidente Donald Trump anunció el bloqueo de los puertos iraníes, incluido el estrecho de Ormuz. Las acciones de Alpek subieron 4.76% a 10.78 pesos por unidad, anotando su mejor desempeño desde el pasado 18 de marzo cuando cerró con un incremento de 10.98%; en tanto que Orbia Advance Corp subió 1.55% a 21.5 pesos por unidad (Ciudad de México 8:29 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil. Las ganancias en las empresas petroquímicas subieron en las primeras operaciones de la jornada del lunes ante el repunte en los precios del petróleo sobre los u$s100 por barril. La mezcla del WTI incrementó 5.65% a u$s101.97 por barril, en tanto que el Brent hizo lo propio en 5.81% a u$s100.70 por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg. Lo anterior luego de que las negociaciones entre EE.UU. e Irán fracasaran, por lo que Washington anunció el bloqueo de los puertos iraníes, incluido el estrecho de Ormuz, a partir de hoy a las 10:00 am. El bloqueo será para los barcos de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes; sin embargo, se permitiría la navegación de embarcaciones que transiten por el estrecho hacia puertos no iraníes. La medida fue acusada de ilegal por Irán y amenaza con atacar puertos de la región si EE.UU. avanza con la medida. En paralelo, Trump amenazó con atacar a cualquier buque iraní si se acercara a las embarcaciones estadounidenses. “Advertencia: Si alguno de estos barcos se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”, escribió el presidente de EE.UU. en su cuenta de Truth Social. En el caso de Alpek, un entorno de altos precios en el petróleo es favorecedor para la empresa regiomontana, particularmente en el segmento de poliéster, que representa el 71% de sus ingresos, ya que el encarecimiento de los fletes desde Asia reduce la competencia de importaciones y mejora los márgenes en la región, de acuerdo con analistas de Signum Research. Para Orbia, propiedad de la familia Del Valle, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente podrían proporcionar un beneficio temporal en la expansión de márgenes y acelerar el ritmo de racionalización de capacidad para normalizar la sobreoferta, de acuerdo con Fitch Ratings. Para la empresa mexicana, analistas de Barclays estiman mayores precios de venta, particularmente en el PVC. De acuerdo con el reporte financiero al cierre de 2025, Orbia mantiene exposición a los precios del petróleo a través del segmento de negocio Polymer Solutions con una exposición de 31.7%. Desde el inicio de los ataques en Medio Oriente, las acciones de Orbia acumulan un retorno de 6.5%, en tanto que Alpek se coloca con la corona con un repunte de 31%, de acuerdo con datos de Bloomberg. Para este año, la empresa regiomontana anticipa un flujo comparable de u$s1,200 millones, con un volumen de 4.3 millones de toneladas; además proyecta una inversión de u$s400 millones para este año. “La guía de inversión para 2026 confirma una estrategia prudente de asignación de capital, priorizando mantenimiento y eficiencia operativa”, escribieron previamente analistas de Kapital Grupo Financiero. Los analistas determinaron una recomendación de Mantener ante la posible aplicación de aranceles a importaciones de PET podría fortalecer su posición competitiva en EE.UU.