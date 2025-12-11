El Estado de México actualizó su Reglamento de Tránsito para reforzar la protección de la vida de quienes usan motocicleta: a partir de las reformas, no portar un casco adecuado y certificado es una infracción sancionable que puede derivar en multa, retención del vehículo y otras medidas administrativas.

Más allá de las multas, la reforma busca reducir la siniestralidad entre motociclistas, que el INEGI registró con un aumento relevante en los últimos años, y por eso impone requisitos técnicos y de uso para los cascos, además de prohibir maniobras temerarias. El propósito explícito del Gobierno de Edomex es priorizar la seguridad vial y la movilidad segura para todas las personas, así lo anunció también en X: “La seguridad empieza por ti. Usar casco al conducir motocicleta reduce riesgos y salva vidas”, Gobierno del Estado de México.

En la práctica, esto significa que los agentes de tránsito y de vialidad están facultados para verificar en el punto de control que la persona conductora y sus acompañantes lleven casco en las condiciones que marca la norma; la falta de cumplimiento se clasifica como infracción específica en el capítulo de motociclistas.

Multas por no llevar casco en Edomex. SECRETARÍA DE SEGURIDAD EDOMÉX

Hay que tener en cuenta que además de la fiscalización presencial, las reformas incluyen un esquema de sanciones por rangos (mínimo, medio y máximo) y la posibilidad de medidas complementarias (retención del vehículo, retiro de placas, entre otras) según la gravedad, reincidencia y el historial del infractor.

Esto pretende hacer las sanciones proporcionales y favorecer la cultura de cumplimiento.

Qué exige la norma en Edomex sobre el uso del casco

Las obligaciones para quien conduce una motocicleta y sus acompañantes están descritas de forma puntual en la fracción sobre motociclistas. Entre los párrafos iniciales el Reglamento indica que portar casco adecuado no es opcional: debe ajustarse a especificaciones técnicas, de talla, conservación y vida útil.

Cuidado con las multas de tránsito por no llevar casco. Gobierno de Edomex

El objetivo explícito es que el casco cumpla una función real de protección, no solo estética, por lo que la norma remite a estándares nacionales e internacionales y establece reglas de colocación y ajuste antes de iniciar la marcha. Los agentes pueden verificar estas condiciones antes de permitir la circulación.

Debe estar diseñado exclusivamente para la conducción de motocicletas.

Cumplir especificaciones de la NOM-206-SCFI/SSA2-2018 (o la que la sustituya), o contar con certificación UN R.22.05 (ECE) o FMVSS 218 (DOT), según la normativa vigente.

Ser de la talla correcta, que ajuste sin holguras .

Estar en adecuado estado de conservación en todas sus partes.

Estar dentro de su vida útil: no haber caducado o tener menos de 5 años desde la fecha de fabricación.

Antes de encender la motocicleta la persona conductora y sus acompañantes deben colocar el casco y ajustarlo correctamente: cobertura de frente, que no obstaculice visión periférica, correas ajustadas; si se usan gafas, no deben presionarlas .

El equipo de protección que dio a conocer la SEMOVI, incluye los siguientes elementos, toma nota y cuida tu vida a la de los demás. Shutterstock

Obligaciones generales y conductas prohibidas para motociclistas

El Reglamento recuerda que las personas que conducen motocicletas tienen derechos (por ejemplo a usar un carril) pero también obligaciones claras: respetar límites, no realizar maniobras peligrosas y usar el equipo de protección prescrito por la norma.

Estas reglas están pensadas para reducir riesgos tanto para quienes conducen como para peatones y otros vehículos.

La reforma incluye prohibiciones adicionales, por ejemplo, maniobras de rebase solo por la izquierda y en carril distinto, y refuerza la fiscalización de conductas que incrementan la probabilidad de siniestros.

El uso del casco es parte central de ese paquete preventivo: no cumplirlo ya no es una falta menor, sino una infracción con consecuencias administrativas.

Multas, retenciones y otras sanciones por no usar casco al viajar en moto

La falta de casco figura expresamente en el apartado de infracciones cometidas por motociclistas. El catálogo sancionador detalla que no usar casco y anteojos protectores (cuando correspondan) se sanciona con multas en un rango (mínima, media y máxima) y puede acarrear medidas de seguridad como la retención de la motocicleta y el retiro de placa delantera en casos aplicables.

La política de sanciones opera por rangos: la multa que se aplique (mínima, media o máxima) depende, entre otros factores, del número de sanciones pendientes que tenga la persona infractora (sin sanciones, multa mínima; 2–3 pendientes, media; 4 o más, máxima). Por eso la reincidencia aumenta no solo el monto sino la probabilidad de medidas más severas.

La falta de casco aparece en la sección de motociclistas con una sanción económica medida en UMAs (rango: mínima–media–máxima), y la tabla señala además la posibilidad de medidas como retención de la motocicleta y retiro de la placa según el caso.

Ejemplos de infracciones que debes tener en cuenta al ir en tu moto

Infracción: No usar casco y/o anteojos protectores (Art. 89 fracc. VII / Art. 118 fracc. XIII).

Sanción: Multa en rango (mínima-media-máxima medida en UMAs). Puede acompañarse de retención de la motocicleta y, en casos previstos, retiro de la placa.

Reincidencia: Si existen sanciones pendientes, la sanción sube de rango, la norma establece esquema mínimo, medio y máximo, lo que incrementa la carga económica y administrativa.

Medidas complementarias: Para infracciones graves conexas (conducir en estado de ebriedad, maniobras peligrosas, etc.) pueden aplicarse medidas adicionales como retención, retiro de placas y hasta medidas administrativas que dificulten la circulación del vehículo.

¿Puede suspenderse o cancelarse la licencia?

El Reglamento dispone medidas para conductas reiteradas o graves (por ejemplo, conducir sin licencia, con licencia suspendida o cometer infracciones graves) que pueden derivar en suspensión o restricción administrativa de la licencia conforme a los artículos relativos a medidas para conductores; la combinación de multas, retenciones y el historial infractor es lo que explica la posible pérdida o limitación del derecho a conducir hasta que se regularice la situación.

El casco no es un accesorio, es una condición de circulación. Cumplir con los estándares técnicos (certificación, talla, estado y vida útil) y colocarlo correctamente antes de arrancar salva vidas y evita sanciones económicas y administrativas.

Las autoridades estatales y municipales están facultadas para verificarlo y sancionarlo; la mejor estrategia para quienes se movilizan en moto es anticiparse: usar casco certificado, mantenerlo en buen estado y respetar las normas de circulación.