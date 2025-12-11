Las autoridades implementaron nuevas medidas que cambian por completo el proceso de renovación de la licencia de conducir para conductores de la tercera edad. A partir de ahora, quienes hayan cumplido 65 años enfrentan un procedimiento diferente, con evaluaciones obligatorias que determinan si mantienen o pierden su permiso de manejo.

Además, la modalidad digital queda descartada para este grupo etario, y el incumplimiento de cualquier requisito resulta en el rechazo automático de la solicitud.

Los mayores de 65 años ya no pueden renovar su licencia por internet: el sistema bloquea automáticamente cualquier solicitud digital. Fuente: Shutterstock. ChatGPT

La prueba que determina todo: así funciona el examen visual obligatorio

El Departamento de Vehículos Motorizados de Oregón estableció que ninguna persona mayor de 65 años podrá saltarse la evaluación de la vista. Este test se realiza exclusivamente en las oficinas gubernamentales y constituye el filtro principal para aprobar la renovación de la licencia de conducir.

Los solicitantes deben demostrar que cuentan con la agudeza visual necesaria para identificar señales, peatones y obstáculos en la carretera. Sin la aprobación de este examen, el trámite se detiene de inmediato, independientemente de que todos los demás documentos estén en orden. Esta medida busca prevenir accidentes causados por deficiencias visuales no detectadas.

Adiós a la renovación digital: por qué los mayores de 65 deben ir presencialmente

La comodidad de renovar desde casa ya no está disponible para quienes superan esta edad. Las plataformas en línea del DMV rechazan automáticamente cualquier intento de renovación por internet cuando el sistema detecta que el conductor tiene 65 años o más. La razón es simple pero contundente: las autoridades necesitan evaluar personalmente las condiciones físicas del solicitante, especialmente su capacidad visual.

El examen visual obligatorio se convirtió en el filtro definitivo para determinar si un conductor conserva o pierde su permiso de manejo. Fuente: Shutterstock.

El calendario que no puedes ignorar: plazos y consecuencias de dejar vencer tu licencia de conducir

El tiempo juega un papel crucial en este proceso. Existe una ventana de oportunidad específica para renovar: desde 12 meses antes del vencimiento hasta dos años después de la fecha de caducidad. Superar este límite tiene consecuencias severas. Si la licencia de conducir lleva más de 24 meses vencida, el conductor pierde por completo el derecho a renovar y debe iniciar el proceso desde cero, como si nunca hubiera tenido un permiso.