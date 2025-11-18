Alerta motociclistas | Autoridades emitieron una alerta por el mal diseño de estos tres productos de obligatorio uso

En esta noticia Todos los riesgo identificado por autoridades

Mucha atención motociclistas de todo México. Todos los conductores de motos deben extremar precauciones luego de que autoridades federales detectaron fallas críticas en cascos comercializados por Polaris Sales México. La alerta busca prevenir accidentes graves relacionados con su uso.

Según la notificación oficial en la Revista del Consumidor de la PROFECO, “las correas de la barbilla podrían no estar enrutadas correctamente, lo que ocasiona que la hebilla de retención se separe”. En México circulan 372 unidades afectadas.



La Secretaría de Economía y Profeco informaron que el defecto compromete la sujeción del casco durante impactos. El problema podría provocar desprendimientos peligrosos en situaciones de emergencia vial.

Las autoridades señalaron que la empresa deberá contactar a consumidores y reemplazar las piezas defectuosas. La medida del Gobierno incluye atención sin costo alguno y soporte mediante distribuidores autorizados.

Estos son los modelos comprometidos en México

Polaris confirmó que varios modelos presentan el defecto de armado en la zona de barbilla. El llamado a revisión permanece activo y se invita a verificar el número de serie.

Los usuarios y dueños de estos modelos de cascos pueden acudir a distribuidores oficiales y contactar directamente a representantes designados. La empresa reiteró su compromiso con la seguridad y pidió revisar los equipos adquiridos. Modelos de cascos afectados:

509 Polaris Altitud 2.0

Delta R3L

Delta R4

Delta V

Mach III

Tactical 2.0

Las autoridades pidieron a motociclistas revisar sus cascos y atender el llamado a revisión. Recordaron que “la sustitución es gratuita” y que la acción preventiva busca reducir riesgos en carretera.