Banorte quiere meter el acelerador a la ola de autos verdes en México y amplió su alianza con BYD | DENZA para impulsar el financiamiento a unidades híbridas y eléctricas.

En este sentido, la alianza de ambas empresas busca ofrecer opciones de financiamiento y seguros de auto ágiles, competitivos y personalizados.

Firma del convenio entre Banorte y BYD. Cortesía Banorte

Los clientes de la red de distribuidores BYD en México podrán acceder a soluciones de crédito y seguros de Banorte, el quinto banco más grande del país por número de clientes, diseñadas para atender distintos perfiles y necesidades, facilitando la adquisición de vehículos con tecnología innovadora y enfoque sustentable.

“En BYD estamos convencidos de que la electromovilidad debe estar al alcance de más mexicanos. Por ello, trabajamos continuamente en alianzas estratégicas que permitan acercar tecnologías híbridas y eléctricas a un mayor número de personas, a través de soluciones accesibles, confiables y alineadas con sus necesidades. La colaboración con Banorte fortalece este compromiso al integrar innovación, financiamiento competitivo y una experiencia centrada en el cliente, contribuyendo a acelerar la transición hacia una movilidad más eficiente y sostenible en México”, comentó Jorge Vallejo, director general de BYD México.

Con la firma de este convenio, la empresa amplió una colaboración que inició en marzo del año pasado, pero en esta ocasión Banorte ofrecerá el acceso a alternativas de movilidad más eficientes, apoyadas por una oferta financiera con tasas de interés desde 7.88%, y una experiencia centrada en el cliente que incluye atención especializada y procesos ágiles.

“Banorte y BYD compartimos una visión basada en la innovación, la tecnología y el compromiso con las personas. Esta colaboración nos permite acercar a nuestros clientes vehículos de última generación mediante soluciones financieras accesibles y competitivas que contribuyen al desarrollo de una movilidad más sostenible”, señaló Eduardo Reyes Smith-MacDonald, director General Adjunto de Desarrollo de Productos en Banorte.

El banco asegura que es líder en financiamiento de vehículos híbridos y eléctricos en México, durante 2026 con cierre a mayo se ha financiado la adquisición de más 15 mil unidades, de los cuales 71% son BYD y DENZA, lo que equivale a aproximadamente 10,650 unidades nuevas.

Con el resultado de los primeros cinco meses del año, Banorte se convirtió en la principal financiera de DENZA, el brazo de lujo de BYD, lo que fortaleció su participación en el segmento de vehículos eléctricos de alta gama, con esquemas preferenciales de financiamiento, atención personalizada y soluciones que combina innovación, lujo y sustentabilidad.