Un equipo de investigadores, encabezado por Xavier Landreau del Instituto Paleotécnico de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) de Francia, dio a conocer una teoría que podría cambiar radicalmente lo que sabemos sobre la construcción de las pirámides de Egipto.

En lugar de las explicaciones clásicas que apuntan hacia el uso de rampas y fuerza humana masiva, el nuevo estudio plantea que los antiguos egipcios habrían empleado avanzados sistemas hidráulicos para elevar los colosales bloques de piedra que componen estas imponentes estructuras.

Más allá de la arena y el sudor: una revolucionaria hipótesis plantea el uso de tecnología hidráulica en la edificación de las pirámides. Fuente: Shutterstock.

Confirman que los antiguos egipcios usaron sistemas hidráulicos para construir la Pirámide de Djoser

La Pirámide Escalonada del faraón Djoser, construida hace aproximadamente 4,650 años, representa el primer intento de los egipcios de construir una estructura gigante completamente de bloques de piedra tallada.

Lo que desconcertó a los expertos durante siglos es cómo lograron colocar más de 11 millones de pies cúbicos de piedra caliza en posiciones perfectamente simétricas con las herramientas de la época.

El nuevo estudio sugiere que la respuesta estaba en el agua. Mediante el análisis de imágenes satelitales de radar, los investigadores identificaron antiguos cursos de agua y los conectaron con marcas en la roca madre alrededor de la pirámide.

Así, descubrieron que una estructura rectangular de piedra conocida como Gisr el-Mudir funcionaba como una presa de control que capturaba el agua de inundaciones estacionales.

De las inundaciones a la cima: la hipótesis de una presa de control para la construcción de la primera gran pirámide. Fuente: Shutterstock.

Flotando piedras hacia el cielo: el elevador hidráulico

El sistema mencionado anteriormente utilizaba el principio de flotabilidad para reducir drásticamente el peso efectivo de los bloques de piedra. El agua limpia, filtrada a través de una serie de cuencas de sedimentación, alimentaba un sistema de elevación hidráulica desde el centro de la pirámide.

“Los antiguos arquitectos probablemente elevaron las piedras desde el centro de la pirámide de manera similar a un volcán, utilizando agua libre de sedimentos”, explican los autores del estudio.

Con una columna de agua de aproximadamente 30 pies de profundidad, la presión hacia arriba podía cancelar hasta dos tercios del peso de un bloque de piedra caliza , permitiendo a los trabajadores guiar la carga hacia su posición final.

De la necesidad a la innovación: transformando las inundaciones en ventaja

Antes de la Cuarta Dinastía, uno de los mayores desafíos que enfrentaban los antiguos egipcios no era la falta de agua, sino sus excesos. Las crecidas anuales del Nilo solían inundar los sitios de construcción, deteriorar materiales como la madera y obstaculizar el transporte de suministros. Sin embargo, en lugar de luchar contra este fenómeno natural, los ingenieros egipcios encontraron la forma de convertirlo en una ventaja, aprovechando la fuerza del agua como un recurso constructivo clave.

Este giro marcó un punto de inflexión en la arquitectura monumental del Antiguo Egipto. En solo una generación, el tamaño de los bloques de piedra utilizados en las obras se duplicó. Para la época de la construcción de la Gran Pirámide de Keops, hacia el año 2550 a.C., los bloques ya superaban las cinco toneladas.

Según los cálculos de los expertos, mover estas enormes piezas por rampas tradicionales habría requerido por lo menos 4,000 obreros trabajando de forma continua. En cambio, un sistema hidráulico de elevación habría reducido significativamente la necesidad de fuerza humana.

El estudio que respalda esta teoría fue publicado en la revista científica PLOS One, y representa un avance importante en la comprensión del ingenio tecnológico del Antiguo Egipto, abriendo nuevas líneas de investigación sobre sus métodos de construcción.