¿Las mujeres voluntarias podrían ir al campo de batalla en caso de una guerra?

El Servicio Militar Nacional (SMN) continuará su calendario de actividades este 1 de agosto, cuando dé inicio el segundo escalón del programa de adiestramiento 2026, una etapa en la que también participan mujeres mexicanas que, de manera voluntaria, decidieron incorporarse para recibir formación militar y, en algunos casos, desarrollar una carrera dentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) destacó que la presencia femenina se ha consolidado como un eje de modernización de las Fuerzas Armadas. Las mujeres pueden integrarse tanto al Servicio Militar Nacional voluntario como a los planteles del Sistema Educativo Militar, sin que exista un límite de 30 años para quienes opten por el SMN, cuyo rango de ingreso es de 18 a 39 años.

Mujeres en el Ejército Méxicano. Defensa México

Calendario y fases del Servicio Militar 2026: el segundo escalón inicia el 1 de agosto

Después de concluir el primer periodo de adiestramiento en mayo, el calendario oficial establece que el segundo escalón comenzará el 1 de agosto y concluirá el 24 de octubre de 2026, con un total de 13 sesiones sabatinas.

Durante este periodo, las personas participantes reciben capacitación en doctrina militar, disciplina, valores cívicos y preparación física como parte de su formación básica.

El proceso del Servicio Militar Nacional comprende cinco fases: alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación.

Las mujeres participan de manera completamente voluntaria y, al concluir satisfactoriamente el programa, pueden obtener su Cartilla del Servicio Militar y la correspondiente hoja de liberación, al igual que los hombres.

Las aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos médicos y físicos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar que puedan desarrollar las actividades propias de la formación militar. Defensa México

¿Qué responsabilidades tienen las mujeres una vez que ingresan al Ejército?

Las mujeres que deciden continuar una carrera militar pueden incorporarse a unidades operativas, administrativas, técnicas o profesionales, dependiendo de la especialidad elegida y de las necesidades institucionales. También tienen acceso a escuelas militares para cursar licenciaturas como Medicina, Enfermería, Ingeniería, Odontología o Aviación Militar.

Además de desempeñar funciones administrativas, actualmente participan en áreas como logística, transmisiones, Policía Militar, ingeniería, sanidad militar y operaciones de apoyo a la población mediante el Plan DN-III-E.

Su desarrollo profesional incluye oportunidades de ascenso mediante concursos internos, capacitación permanente y acceso a prestaciones laborales y de seguridad social.

La Defensa subraya que hombres y mujeres cuentan con igualdad de oportunidades dentro de la institución, por lo que las responsabilidades se asignan conforme a la preparación, la especialidad y el grado militar alcanzado, manteniendo los mismos criterios de evaluación y promoción.

¿Qué responsabilidades tienen las mujeres una vez que ingresan al Ejército? Defensa México

Condiciones físicas para ingresar al Servicio Militar voluntario

Las aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos médicos y físicos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar que puedan desarrollar las actividades propias de la formación militar.

Tener entre 18 y 39 años para ingresar al Servicio Militar Nacional voluntario.

Contar con una estatura mínima de 1.56 metros.

Mantener un Índice de Masa Corporal (IMC) de 18 a 24.9 kg/m².

Aprobar los exámenes médicos, psicológicos y físicos.

Ser mexicana por nacimiento y cumplir con la documentación oficial requerida.

Condiciones físicas para ingresar al Servicio Militar voluntario. Defensa México

¿Las mujeres voluntarias podrían ir al campo de batalla en caso de una guerra?

Aunque la participación en el Servicio Militar Nacional femenino es voluntaria, las mujeres que posteriormente ingresan al servicio activo del Ejército o Fuerza Aérea se convierten en personal militar y quedan sujetas a las mismas obligaciones que cualquier integrante de las Fuerzas Armadas.

Esto significa que, dependiendo de su especialidad, grado y las necesidades operativas del país, pueden ser asignadas a funciones de apoyo logístico, sanidad, inteligencia, ingeniería o incluso a unidades operativas.

No obstante, la decisión sobre un eventual despliegue en un conflicto armado corresponde exclusivamente al alto mando militar y al marco constitucional vigente, por lo que no todas las militares necesariamente participan en operaciones de combate directo.