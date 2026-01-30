En esta noticia ¿Qué dice la orden?

Un nuevo amago contra México viene desde la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que declara una emergencia de seguridad nacional y establece un proceso para imponer aranceles a los bienes de los países que venden o suministran petróleo a Cuba.

El objetivo, según la Orden Ejecutiva, es proteger la seguridad nacional y la política exterior en ese país, de las “acciones y políticas perniciosas del régimen cubano”.

México, a través de la empresa Gasolinas Bienestar, Pemex envió más de MXN $26,000 millones de petróleo y derivados a la isla entre 2023 y 2025; sin embargo, esta semana medios internacionales reportaron que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum frenó el envío de crudo a La Habana.

Al respecto, en su conferencia de prensa del miércoles 28 de enero, la presidenta señaló que las decisiones sobre los envíos de crudo a Cuba son soberanas y responden a una cuestión humanitaria.

“Como hemos dicho: es una decisión soberana, y Pemex toma sus decisiones. Y también —como lo hemos dicho— la decisión de México de vender o dar, por razones humanitarias, a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, mencionó.

La presidenta recordó que Cuba ha tenido un bloqueo económico desde hace “demasiados años” que ha generado problemas de desabasto en la isla, por lo que “México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”.

Apenas el 12 de enero, el gobierno de Estados Unidos había declarado que México podría seguir exportando crudo a Cuba de forma temporal, sin que hubiera represalias.

¿Qué dice la orden?

De acuerdo con un boletín emitido por la Casa Blanca, la orden ejecutiva otorga la capacidad a Washington de implementar aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país, que directa o indirectamente suministre petróleo a Cuba.

“La Orden autoriza al Secretario de Estado y al Secretario de Comercio a tomar todas las medidas necesarias, incluyendo la emisión de normas y directrices, para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas”, detalla el documento.

El Presidente podrá modificar la Orden si Cuba o los países afectados toman medidas significativas para abordar la amenaza o para alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.