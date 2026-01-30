Cuba solo tiene petróleo suficiente para 15 a 20 días al ritmo actual de demanda y producción interna, según la compañía de datos Kpler, después de que su único proveedor restante, México, pareció cancelar un envío mientras EEUU bloqueaba las entregas procedentes de Venezuela.

A menos que se reanuden los suministros, Cuba podría enfrentar un fuerte racionamiento, y ya gran parte del país sufre apagones casi diarios.

Aunque las reservas han caído a niveles más bajos ocasionalmente en el pasado reciente, el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha comprometido a cortar el suministro de petróleo a la isla comunista y dijo esta semana que el régimen está “muy cerca del colapso”.

“Enfrentan una crisis seria” si no llegan más suministros en las próximas semanas, dijo Jorge Piñón, experto en petróleo de la Universidad de Texas.

Cuba sólo ha recibido 84,900 barriles este año, procedentes de un único envío mexicano el 9 de enero, según la consultora Kpler. Eso equivale a poco más de 3,000 barriles diarios (b/d), frente a un promedio de 37,000 b/d de todos los proveedores en 2025.

“Podemos decir que Cuba puede funcionar durante 15 a 20 días” si se suma el envío de enero a los 460,000 barriles estimados que había en las reservas a principios de año, dijo Victoria Grabenwöger, analista de investigación de crudo de Kpler.

El 11 de enero, dos días después del último envío de México y una semana después de la captura por parte de EEUU del líder venezolano Nicolás Maduro, Trump prometió que “no se enviará más petróleo” a La Habana.

México fue el mayor proveedor de petróleo de Cuba el año pasado, pero ha estado bajo una fuerte presión por parte de Trump. Al preguntársele sobre un reporte de Bloomberg, la presidenta Claudia Sheinbaum no negó el martes que México hubiera suspendido un envío previsto para este mes, alegando que se trataba de una “decisión soberana”.

Sin embargo, el miércoles negó haber dicho que se hubieran detenido las exportaciones y dijo que los envíos de petróleo a Cuba se realizaban mediante contratos con Pemex o como ayuda humanitaria.

Los analistas creen que Cuba estaba obteniendo el petróleo a precios muy reducidos o de forma gratuita.

“Cuba dependía mucho de Venezuela. Si ahora sólo cuenta con México y este país está bajo la presión estadounidense y no puede exportar, Cuba tiene un problema muy grande”, dijo Gonzalo Monroy, consultor energético en Ciudad de México.

Cuba también tiene escasez de combustóleo, que es vital para la generación de energía, según Kpler. A mediados de 2025, Venezuela era el único proveedor de la isla, pero el último cargamento de combustóleo llegó en noviembre y no ha habido ninguno desde entonces, dijo Grabenwöger.

Muchos analistas creen que la moribunda economía de la isla, que sufre caídas en el turismo y la producción de azúcar, enfrenta el colapso sin petróleo.

“Para el régimen cubano, la crisis económica de la isla es potencialmente existencial”, dijo Nicholas Watson, de la consultora Teneo.

Venezuela aún exportaba un promedio de casi 46,500 b/d de petróleo a Cuba en diciembre, pero no ha suministrado nada desde la captura de Maduro por parte de tropas estadounidenses el 3 de enero.

Los datos de Kpler muestran que las exportaciones de petróleo de Rusia y Argelia, que en el pasado abastecían a Cuba, han sido esporádicas. El envío más reciente de Rusia se produjo en octubre del año pasado, mientras que el de Argelia fue en febrero de 2025.

Sheinbaum se encuentra en una situación delicada: este año se renegociará un importante acuerdo de libre comercio con EEUU y Canadá. Trump también ha prometido en repetidas ocasiones atacar a los cárteles de la droga que, según él, controlan México.

La amenaza de que se confisque el crudo mexicano si Trump decide seguir adelante con un posible bloqueo total del petróleo parece haber frenado las exportaciones del país, según los analistas.

Sheinbaum ha defendido el apoyo que México le ha brindado a Cuba desde hace mucho tiempo y ha prometido continuar con la solidaridad, pero no ha dicho si se reanudarán los envíos.

Trump predijo el martes que Cuba “fracasará muy pronto”, y añadió: “Recibían su dinero de Venezuela, recibían el petróleo de Venezuela, y ya no lo reciben”.

Pero el régimen cubano se ha mantenido desafiante. Los partidarios del gobierno realizaron marchas el martes por la noche y el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, publicó el miércoles en X: “La dureza de los tiempos y la brutalidad de las amenazas contra Cuba no van a detenernos”.