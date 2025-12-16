Alfonso Romo fue Jefe de Oficina durante la primera parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En esta noticia El fin de Vector

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó las licencias de Vector para operar como casa de bolsa y como operadora de fondos de inversión a solicitud de la propia empresa.

La extinción de la institución, que perteneció a Alfonso Romo —exjefe de la Oficina de la Presidencia al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador—, fue oficializada el 16 de diciembre mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Como resultado del análisis efectuado a la solicitud de revocación de la autorización para la organización y operación de Vector Casa de Bolsa, se determinó que se encuentra debidamente integrada y cumple con los requisitos legales y documentales previstos en la normatividad aplicable”, señala el documento publicado en el DOF.

La revocación de las licencias se produjo tras 49 años de operación de la firma y fue solicitada por la propia institución a principios de diciembre.

“Mediante escrito presentado a esta Comisión el 1 de diciembre de 2025, Vector Casa de Bolsa solicitó la revocación de su autorización para organizarse y operar como casa de bolsa”, detalla el texto oficial.

El fin de Vector

El retiro de las autorizaciones ocurrió luego de que, en junio pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a Vector, junto con CiBanco e Intercam, por presuntamente facilitar operaciones de lavado de activos vinculadas al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los documentos del FinCEN, Vector habría formado parte de una red de operaciones financieras asociadas a Joaquín “El Chapo” Guzmán, mediante la cual se habrían canalizado transferencias millonarias entre empresas mexicanas y chinas relacionadas con la producción ilícita de fentanilo.

La investigación detalló que, entre 2018 y 2023, la casa de bolsa habría procesado operaciones por más de un millón de dólares.

Sin embargo, en su pronunciamiento, la CNBV destacó que la revocación no implica pronunciamiento alguno sobre algún señalamiento en contra de Vector.

Tras los señalamientos, las dos instituciones financieras y la casa de bolsa rechazaron las acusaciones. No obstante, el impacto reputacional derivado de la investigación provocó una salida acelerada de clientes y el deterioro de su operación.

En octubre de 2025, Vector alcanzó un acuerdo con Finamex Casa de Bolsa para la transferencia de cuentas y activos locales. En el caso de los activos internacionales, la firma firmó un acuerdo con Insigneo Financial Group, cuya conclusión está prevista para el primer trimestre de 2026.

“La transacción contempla un acuerdo de colaboración por tres años entre Insigneo y Casa de Bolsa Finamex, destinado a la referenciación y gestión de las cuentas offshore de clientes de Finamex, recientemente adquiridas a Vector Casa de Bolsa”, informó Insigneo en un comunicado.

El proceso de transferencia de cuentas y activos hacia otras casas de bolsa busca mitigar riesgos para los clientes y preservar la estabilidad del sistema financiero, mientras las autoridades mantienen bajo observación el cumplimiento de las normas antilavado y de prevención de financiamiento al terrorismo.