El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este lunes por primera vez ante un tribunal de la ciudad de Nueva York, dos días después su captura en Caracas en una operación militar de Estados Unidos. El caso está bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, a quien el presidente Donald Trump calificó como “muy respetado”.

“Soy inocente, soy un hombre decente”, dijo. Maduro entró al juzgado vestido con ropa de presidiario y estrechó la mano de sus abogados. El expediente judicial se centra en cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de droga .

Luego fue el turno de su esposa, Cilia Flores, quien también se declaró inocente de todos los cargos que se le acusan. El fiscal respondió que los acusados ​​fueron puestos bajo custodia policial a las 11.30 a. m. del 3 de enero. No mencionó la redada militar en territorio extranjero que condujo a la detención.

Luego, el flamante abogado de Maduro, Barry Pollack, afirmó que “no está buscando la liberación bajo fianza en este momento”, pero que podría hacerlo más adelante y señaló que podría presentar mociones sobre el papel de Maduro como jefe de un Estado soberano.

Cómo fue la llegada de Maduro ante el tribunal norteamericano

Alrededor de las 7.15 hora local (8.15 en México), una caravana que transportaba a Maduro y a su mujer, Cilia Flores, salió de la cárcel donde se encuentra detenido, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, rumbo a un campo deportivo cercano donde lo esperaba un helicóptero.

En imágenes aéreas se pudo ver a Maduro bajando de una camioneta y dirigiéndose lentamente hacia el helicóptero bajo la vigilancia de un guardia armado. Poco después, el derrocado líder chavista llegó a Manhattan, donde fue transportado en un vehículo blindado hacia el Tribunal Federal del Bajo Manhattan.

Los cargos que enfrentará Nicolás Maduro en EEUU

El líder chavista está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales:

Conspiración de narcoterrorismo. Tiene una pena mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua.

Conspiración para la importación de cocaína. También prevé una sentencia a perpetuidad.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Tiene una pena máxima de 30 años.

Conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales. Tiene una condena mínima de 20 años, pero llega a perpetua si se demuestra que causó víctimas fatales.

También está acusado de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Maduro podría enfrentar la pena de muerte por narcotráfico en EEUU

Maduro enfrenta cargos de narcotráfico que podrían derivar en pena de muerte si es declarado culpable, según reportó el New York Post.

Según la legislación federal estadounidense citada por el medio, un acusado declarado culpable de violar la Ley de Sustancias Controladas “como parte de una empresa criminal continua” puede ser elegible para la pena de muerte, de acuerdo con información de la Biblioteca del Congreso.

Los delitos capitales federales incluyen principalmente homicidio, traición o espionaje, y delitos relacionados con drogas que no incluyan homicidio.

Sin embargo, las sentencias de muerte por delitos de drogas son poco comunes en el sistema judicial estadounidense.

El precedente más cercano es precisamente el caso Noriega, cuando el presidente George H. W. Bush ordenó una intervención militar similar en 1989. En esa ocasión, Estados Unidos optó por encarcelar al dictador panameño en lugar de solicitar la pena capital.