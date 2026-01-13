Fiscales de EEUU han abierto una investigación penal sobre Powell por la remodelación de la sede de la Fed, lo que supone una fuerte escalada en los ataques del gobierno de Trump al banco central.

Líderes de bancos centrales a escala mundial dijeron que “mantienen su plena solidaridad” con Jay Powell, en una demostración de apoyo sin precedentes tras la apertura de una investigación penal de las autoridades estadounidenses contra el presidente de la Reserva Federal.

El martes (enero 13), los gobernadores de bancos centrales de 11 instituciones difundieron un comunicado en el que afirman que “mantienen su plena solidaridad con el Sistema de la Reserva Federal y con su presidente Jerome H. Powell”, quien ha sido objeto de repetidos ataques por parte del gobierno de Trump.

​“La independencia de los bancos centrales es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica, en interés de los ciudadanos a los que servimos”, señaló el comunicado.

Entre los firmantes figuran la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey; el presidente del Banco de Canadá, Tiff Macklem, y Pablo Hernández de Cos, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). ​Lagarde firmó en nombre del BCE y también de los 21 bancos centrales nacionales de la zona del euro.

Los fiscales estadounidenses han abierto una investigación penal sobre Powell por la remodelación de u$s 2,500 millones de la sede de la Fed, lo que supone una fuerte escalada en los ataques del gobierno de Trump al banco central.

Powell, que anteriormente había minimizado las tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump, ha calificado la investigación de pretexto destinado a arrebatar a la Fed su independencia en materia de política monetaria.

El mandato de Powell como presidente concluye en mayo y el gobierno de Trump aún no ha anunciado a su sucesor. ​Sin embargo, Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico y aliado de Trump, y Kevin Warsh, exmiembro de la junta de gobernadores de la Fed, son ampliamente considerados como los principales candidatos.​

Trump se enfrenta a un creciente rechazo en el Capitolio por la investigación del Departamento de Justicia, incluso dentro de su propio partido. ​Senadores republicanos como Thom Tillis, de Carolina del Norte, y Lisa Murkowski, de Alaska, han expresado públicamente su preocupación por los riesgos de poner en peligro la independencia de la Fed.​

Tillis dijo que se opondrá a la confirmación de cualquier nominado al banco central hasta que el asunto se resuelva, una postura respaldada por Murkowski.

El FT informó el lunes (enero 12) que la investigación ha galvanizado a los funcionarios de la Fed para resistir los ataques de Trump y podría llevar al presidente del banco central a permanecer como gobernador hasta 2028, según funcionarios.

John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, defendió a Powell el lunes por la noche, describiéndolo como “un hombre de integridad impecable”. También advirtió que la historia ha demostrado que, cuando los intentos de socavar la independencia de los bancos centrales han tenido éxito, a menudo han derivado en “resultados económicos muy desafortunados”.