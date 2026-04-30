La transformación del sistema financiero mexicano dejó de ser una promesa y se convirtió en una “evolución”, impulsada por inversionistas cada vez más sofisticados, dijo Ángel Cabrera, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En el marco del hito de los cinco billones de pesos alcanzados por los fondos de inversión —celebrado en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA)—, el funcionario destacó que el cambio en el perfil del inversionista está reconfigurando al sistema financiero. “Este resultado no es producto de la inercia, sino de una industria que ha sabido evolucionar y que entendió que el acceso al sistema financiero debía ampliarse”, sostuvo. El crecimiento no solo se refleja en el monto administrado. El número de inversionistas vinculados a fondos alcanzó los 17.01 millones de usuarios, un salto de 468% frente a 2020, cuando comenzó la aceleración en la apertura de cuentas de inversión en el país. Para Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, este auge está redefiniendo la competencia en el sistema financiero. “La tecnología dejó de ser un diferenciador para convertirse en un estándar”, advirtió. En ese contexto, subrayó que la regulación enfrenta el desafío de adaptarse a esta nueva dinámica sin frenar la innovación. “Se trata de acompañar esta revolución con reglas claras que protejan al inversionista, pero que no inhiban el desarrollo del mercado”, afirmó. Por su parte, María Ariza coincidió en que el perfil del inversionista mexicano cambió de forma estructural. “Hoy vemos inversionistas más informados, con acceso a plataformas digitales y con una visión de largo plazo más desarrollada. Eso está elevando el nivel de conversación en el mercado”, dijo. La directiva agregó que esta evolución ha dinamizado el ecosistema bursátil, con la entrada de nuevos participantes y emisoras. “La democratización del acceso a la inversión está transformando la profundidad del mercado mexicano”, señaló. Además, advirtió que este nuevo inversionista también eleva la vara para las empresas. “Las emisoras tienen que ser más transparentes, consistentes en su comunicación y estratégicas en cómo cuentan su historia al mercado”, apuntó. Al evento también asistieron Santiago Urquiza; Edson Munguía, vicepresidente de supervisión bursátil de la CNBV; y Julieta Zacarías Arauco, directora general de la operadora de fondos de Nacional Financiera, junto con directivos del sector.