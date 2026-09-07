Los países que los mexicanos pueden visitar sin visa solo con pasaporte.

Si estás próximo a viajar al extranjero, debes tener en cuenta que el pasaporte mexicano permite acceder a numerosos destinos sin necesidad de tramitar una visa previamente. De acuerdo con la Guía de Viaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los mexicanos pueden ingresar a alrededor de 150 países y territorios bajo distintos esquemas de exención de visa.

A continuación, algunos de los destinos más populares que puedes considerar para tus próximas vacaciones.

¿Qué países puedes visitar con pasaporte mexicano sin visa?

América

Si buscas viajar por primera vez fuera de México, existen varias opciones en América que permiten el ingreso de mexicanos sin visa, entre ellas:

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Perú

Uruguay

Ecuador

Guatemala

Costa Rica

Belice

También es posible viajar a República Dominicana, Jamaica y Bahamas sin visa en determinadas condiciones. Sin embargo, si tu itinerario contempla una conexión en Estados Unidos, deberás contar con la autorización migratoria correspondiente para ingresar o transitar por ese país.

Europa

Los mexicanos pueden visitar numerosos destinos europeos sin tramitar una visa para estancias cortas, generalmente de hasta 90 días, entre ellos:

España

Francia

Italia

Alemania

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Suiza

Noruega

Suecia

Austria

Para viajar al Reino Unido, los ciudadanos mexicanos necesitan obtener antes del viaje una Autorización Electrónica de Viaje (ETA).

Asia

Para quienes prefieren conocer destinos asiáticos, el pasaporte mexicano permite viajar sin visa a países como:

Japón

Singapur

Malasia

Filipinas

Tailandia

En el caso de China, sí es necesario contar con una visa para ingresar.

Por otro lado, Corea del Sur permite a los mexicanos realizar viajes de turismo, negocios y otras actividades no remuneradas durante estancias cortas de hasta 90 días. Además, durante lo que resta de 2026 no será necesario tramitar la K-ETA.

África

El continente africano también ofrece distintas alternativas para los viajeros mexicanos. Entre los países que pueden visitarse sin un visado se encuentran Marruecos, Túnez, Botsuana, Lesoto, Esuatini, Namibia y Sudáfrica, con estancias que pueden alcanzar hasta 90 días, dependiendo del destino.

Oceanía

Para viajar a Nueva Zelanda por turismo, los mexicanos no necesitan una visa tradicional, pero sí deben obtener previamente la NZeTA (Autorización Electrónica de Viaje) y cubrir el impuesto turístico correspondiente.

Otros destinos de la región, como Fiyi y Samoa, también permiten el ingreso de ciudadanos mexicanos sin necesidad de tramitar una visa , de acuerdo con las condiciones establecidas por cada país.

Documentos que pueden solicitar además del pasaporte

Que un país no exija visa no significa que el ingreso esté garantizado únicamente con el pasaporte vigente. Las autoridades migratorias pueden solicitar documentación adicional para comprobar el propósito y las condiciones del viaje.

Entre los requisitos que podrían pedirte se encuentran:

Boleto de regreso o comprobante de continuación del viaje.

Reserva de hotel o dirección del lugar donde te hospedarás.

Comprobantes de solvencia económica , como estados de cuenta, recibos de nómina o comprobantes de ahorros.

Seguro de viaje internacional .

Autorizaciones electrónicas que deban tramitarse antes de abordar.

Pago de impuestos o derechos establecidos por el país de destino.

Antes de comprar vuelos o reservar alojamiento, es recomendable revisar las condiciones migratorias vigentes del país que planeas visitar, ya que los requisitos pueden cambiar.

Contar con un pasaporte mexicano vigente, además de cumplir con las condiciones de entrada de cada destino, te ayudará a evitar contratiempos durante tu viaje.