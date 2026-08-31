Ni visa ni pasaporte | Estados Unidos permitirá el ingreso legal y automático de los extranjeros que puedan mostrar cualquiera de estos documentos

Existe una vía legal para que ciudadanos de determinados países viajen a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa. Se trata del Programa de Exención de Visa (VWP), que permite ingresar al país de manera legal por turismo o negocios durante un máximo de 90 días.

Este beneficio no aplica a todos los viajeros: solo pueden acceder a él los ciudadanos de los países participantes en el programa. Además, aunque no necesiten visa, sí deben cumplir con otro requisito obligatorio para poder viajar.

Qué es el ESTA y quién debe solicitarlo

Los ciudadanos de los países incluidos en el Programa de Exención de Visa deben obtener una autorización a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA) antes de viajar a Estados Unidos.

En septiembre, viajeros podrán ingresar a Estados Unidos sin visa si acceden a este permiso. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Es importante aclarar que quienes ya cuentan con una visa válida para ingresar a EE. UU. no necesitan tramitar el permiso ESTA. Este trámite es exclusivo para quienes viajan bajo la modalidad de exención de visa.

Cómo se solicita el permiso ESTA

Para tramitar el ESTA, el primer paso es verificar que el pasaporte cumpla con los requisitos del programa: debe tratarse de un pasaporte electrónico (e-Passport), es decir, que incluya un chip.

Luego, se debe completar el formulario en línea disponible en el sitio oficial y abonar una tarifa de 40 dólares, que puede pagarse con tarjeta de crédito, débito o PayPal.

Una vez enviada la solicitud, se recibe un número de confirmación que permite verificar el estado del trámite. El resultado puede demorar hasta 72 horas.

Validez del permiso y documentos necesarios

Si la solicitud es aprobada, el permiso ESTA tiene una validez de dos años, durante los cuales se pueden realizar múltiples viajes a Estados Unidos sin necesidad de volver a solicitarlo. Sin embargo, si el pasaporte vence antes de ese plazo, la autorización solo será válida hasta la fecha de vencimiento del documento.

Con este permiso, cada visita a EE. UU. puede extenderse hasta 90 días, ya sea por motivos de turismo o de negocios.

Además del ESTA, quienes viajen bajo este programa deben presentar un pasaporte con una validez mínima de seis meses a partir de la fecha del viaje, salvo que su país tenga un acuerdo específico con Estados Unidos que los exima de este requisito.

Al ingresar al país, un funcionario migratorio emitirá el Formulario I-94W electrónico, que registra la fecha de entrada del viajero al territorio estadounidense.