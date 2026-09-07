Reducción de la jornada laboral: Claudia Sheinbaum confirmó aumento salarial para los trabajadores a partir de esta fecha (foto: archivo).

Entre las reformas laborales que generan mayor expectativa en México se encuentra la propuesta para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas, un cambio que permitiría a los trabajadores contar con dos días de descanso cada semana.

La modificación busca favorecer un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal de los empleados. Sin embargo, la iniciativa también ha provocado un intenso debate entre empresarios, trabajadores y autoridades, debido a las implicaciones que tendría para las empresas y el mercado laboral.

Claudia Sheinbaum va a gestionar todas las pensiones de México y confirmó: “Les vamos a dar algunas sorpresas” (foto: archivo).

Empresarios exigen más horas de trabajo pese a la reducción de la jornada a 40 horas semanales

El sector empresarial ha indicado previamente, antes del proceso de aprobación, un cambio interno verdaderamente significativo. En aquella ocasión, manifestaron que, a fin de compensar la disminución semanal , será fundamental trabajar con mayor dedicación durante la jornada laboral diaria.

De manera específica, los empleadores proponen eliminar los “tiempos muertos”. Esto incluye la pausa de media hora para el almuerzo que, en la actualidad, se establece conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Sostienen que trabajar de forma continua las 8 horas diarias resulta imprescindible. Así, se podría equilibrar el día libre adicional sin afectar la productividad.

Implementación de la reforma laboral en México

La implementación de la reforma laboral en México, enfocada en la reducción gradual de la semana laboral de 48 a 40 horas, se realiza de forma progresiva entre 2027 y 2030, garantizando el respeto al salario y las prestaciones de las personas trabajadoras.

Calendario de reducción gradual

2026: Año de adecuación y registro electrónico obligatorio de entradas y salidas por parte de los patrones.

2027: Reducción a 46 horas semanales (disminuyen dos horas).

2028: Reducción a 44 horas semanales.

2029: Reducción a 42 horas semanales.

2030: Meta final de 40 horas semanales establecidas a nivel constitucional.

Puntos clave de al reforma