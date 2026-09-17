Oficial | Claudia Sheinbaum abre la convocatoria a nuevas ayudas del Bienestar con pagos de hasta 5,800 pesos

El Gobierno de México ha anunciado la apertura oficial del periodo de registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, un programa prioritario impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta iniciativa busca garantizar que miles de jóvenes mexicanos de 15 años en adelante que cursan el bachillerato en escuelas públicas puedan continuar y concluir satisfactoriamente sus trayectorias académicas.

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¿Cuándo y en qué fechas se realizará el registro oficial a becas de hasta 9,500 pesos?

La convocatoria digital para incorporarse a las Becas Benito Juárez se llevará a cabo del 21 al 30 de septiembre de 2026. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recomienda a los aspirantes realizar el proceso con anticipación a través de la plataforma oficial en línea, ya que el incremento en la demanda de solicitudes suele saturar el sistema durante los últimos días del plazo establecido.

Vale destacar que el monto total de 9,500 pesos no se otorga en un único pago global. La ayuda económica se entrega mediante cinco ministraciones bimestrales de 1,900 pesos cada una, cubriendo únicamente los 10 meses correspondientes al ciclo escolar vigente.

Tal como detallan las fuentes oficiales, los meses de julio y agosto quedan excluidos del beneficio por corresponder al periodo vacacional , destinándose los recursos a sufragar gastos de transporte, materiales y alimentación de los alumnos.

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¿Quiénes pueden solicitar la beca y cuáles son los requisitos?

Para acceder a este beneficio destinado a estudiantes de 15 años en adelante, el portal de Programas para el Bienestar especifica que se deben cumplir los siguientes criterios obligatorios:

Nivel educativo : estar inscrito en una escuela pública de educación media superior bajo la modalidad escolarizada o mixta (bachillerato general, tecnológico, profesional técnico bachiller o equivalente).

Límite de edad : tener hasta 25 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

Compatibilidad : no recibir de manera simultánea otra beca federal otorgada con el mismo propósito por la Administración Pública Federal.

Herramienta digital: contar con una cuenta Llave MX activa para poder iniciar sesión y gestionar el trámite en la plataforma institucional.

¿Qué documentos y datos se necesitan para completar la inscripción?

Conforme a las guías publicadas por la Coordinación Nacional de Becas y recopiladas por fuentes informativas, es indispensable preparar los siguientes documentos en formato digital.

Del estudiante

Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada y validada ante el Registro Civil (sin inconsistencias con el acta de nacimiento).

Clave de Centro de Trabajo (CCT) correspondiente a la escuela pública de procedencia.

Comprobante de domicilio reciente con una antigüedad no mayor a tres meses (agua, luz, teléfono, gas o predial).

Número de teléfono celular y correo electrónico activos.

Del padre, madre, tutora o tutor (exclusivo si el estudiante es menor de edad)