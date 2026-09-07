Oficial y confirmado | Bienestar entregará nueva tarjeta a mexicanos para facilitar el acceso a la salud pública

Los adultos mayores y quienes viven con una discapacidad permanente y reciben una Pensión para el Bienestar podrán continuar con el registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud durante la semana del 7 al 11 de septiembre.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de México para facilitar de manera gradual el acceso a los servicios públicos de salud, sin importar a qué institución se encuentre afiliado cada beneficiario.

El proceso de credencialización estará disponible hasta el 14 de noviembre de 2026 en 2,136 módulos instalados en 24 estados. Para organizar la atención y evitar inconvenientes, las autoridades establecieron un calendario basado en la primera letra del primer apellido.

El llamado del Gobierno para tramitar la Credencial de Salud

La jornada de esta semana corresponde a las personas cuyos apellidos comienzan con las letras M a Z, de acuerdo con el calendario establecido para esta etapa.

Es importante aclarar que la letra que se toma en cuenta es la inicial del primer apellido, no la del nombre. Los sábados estarán destinados a quienes no pudieron acudir en la fecha que les correspondía.

Para esta semana, el calendario de atención queda de la siguiente manera:

Lunes 7 de septiembre: apellidos que comienzan con D, E y F.

Martes 8 y miércoles 9: apellidos con G.

Jueves 10: apellidos con H, I, J y K.

Viernes 11: apellidos con L.

Documentos para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud

Los interesados deberán presentar la siguiente documentos para completar su registro:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Número telefónico

Los módulos disponibles pueden consultarse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar. Además, las autoridades señalaron que algunos beneficiarios podrían recibir un mensaje SMS con información sobre el módulo al que deberán acudir.

¿Para qué servirá la Credencial del Servicio Universal de Salud?

El objetivo de esta credencial es avanzar hacia un modelo de atención en el que la institución a la que pertenece el derechohabiente no represente una barrera para recibir determinados servicios médicos.

El esquema contempla, entre otros aspectos:

Atención de urgencias Continuidad de hospitalizaciones Atención de infartos y eventos cerebrovasculares Vacunación Seguimiento de tratamientos Consultas de atención primaria en unidades cercanas al domicilio

Otro de los objetivos principales es desarrollar un expediente médico digital que pueda ser consultado entre diferentes instituciones públicas de salud, entre ellas:

IMSS

ISSSTE

IMSS-Bienestar

De esta manera, los médicos podrían acceder a los antecedentes y tratamientos de un paciente incluso cuando sea atendido en una institución distinta a aquella en la que está registrado originalmente.

La primera etapa de credencialización concluirá el 14 de noviembre, por lo que quienes no puedan acudir durante la semana del 7 al 11 de septiembre todavía tendrán otras oportunidades conforme avance el calendario establecido por las autoridades.