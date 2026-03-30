La Secretaría de Relaciones Exteriores de México mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos que todos los menores deben cumplir al momento de tramitar un pasaporte desde Estados Unidos. Presentar toda la documentación y los permisos correspondientes es esencial, pues de lo contrario no podrá emitirse esta identificación, sumamente necesaria para quienes desean realizar viajes internacionales. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, para la emisión del pasaporte de un menor de edad no sólo es necesario que se otorguen sus documentos sino también contar con los papeles que acreditan la autorización de sus padres para este trámite. En ese sentido, al momento de realizar el trámite se requerirá Todos los padres o tutores de los menores de edad que soliciten pasaportes tendrán que presentarse en persona y acreditar También tendrán que “Con la documentación presentada, el personal de la oficina consular capturará la información e imprimirá la Solicitud del Pasaporte (OP5) con los datos del menor. Los padres, tutores o la persona autorizada, deberán revisar la información y si ésta es correcta firmará de conformidad, bajo protesta de decir verdad, de que los documentos y datos proporcionados son correctos y auténticos”, indican las autoridades.