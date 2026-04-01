El acceso al Nevado de Toluca permanece cerrado de manera indefinida debido a condiciones climáticas adversas que representan un peligro para visitantes y montañistas. Autoridades de la Protección Civil del Estado de México estatales informaron que la medida busca prevenir accidentes ante el deterioro del clima en la zona. La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México detalló que factores como la neblina, el frío extremo y el congelamiento de senderos obligaron a restringir el acceso hasta nuevo aviso. Las autoridades señalaron que las condiciones actuales hacen insegura cualquier actividad recreativa o de ascenso en la zona. Estas condiciones incrementan considerablemente la probabilidad de caídas, extravíos y otros incidentes, especialmente para quienes no cuentan con experiencia en alta montaña. Las autoridades hicieron un llamado a la población a respetar el cierre y evitar intentar ingresar por rutas alternas o no autorizadas. Subrayaron que esta decisión es temporal y responde únicamente a la seguridad de los visitantes. Asimismo, recomendaron mantenerse informados a través de canales oficiales antes de planear cualquier visita, ya que la reapertura dependerá de la mejora en las condiciones climáticas. Mientras tanto, se insiste en no poner en riesgo la integridad personal ante un entorno natural que, en estas circunstancias, puede volverse altamente peligroso.