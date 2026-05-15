Viajar en tren sigue teniendo algo distinto. El paisaje cambia al otro lado de la ventanilla, el tiempo parece estirarse y el trayecto deja de ser solo una forma de llegar. En Cataluña, algunas rutas ferroviarias permiten moverse, pero también mirar el territorio con otra calma. Una de esas experiencias es el Tren dels Llacs, un tren turístico de Cataluña que conecta Lleida con La Pobla de Segur y que combina naturaleza, patrimonio ferroviario e historia local. La propuesta forma parte de la oferta de Turistren, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, y circula por una línea que se adentra en la Noguera y el Pallars Jussà, entre montañas, congostos y embalses. El atractivo del Tren dels Llacs está en el propio camino. El itinerario parte de Lleida y llega hasta La Pobla de Segur, en un recorrido que permite pasar de la llanura al Prepirineo sin bajar del vagón. Según la información de Turistren, el tren circula entre montañas, atraviesa puentes y túneles y pasa por congostos que forman parte de la identidad visual de esta ruta. La línea tiene cifras que explican por qué se volvió una experiencia tan buscada por quienes quieren hacer una escapada diferente. Ferrocarrils señala que el trayecto atraviesa 40 túneles, 75 puentes y cuatro grandes lagos. Desde la ventanilla se pueden observar los embalses de Sant Antoni, Terradets, Camarasa y Sant Llorenç de Montgai, una sucesión de paisajes que cambia a medida que el tren gana terreno hacia el norte. El viaje tiene además dos formatos. Por un lado, el tren histórico, con locomotoras y coches de época. Por otro, el tren panorámico, operado con material regular y ventanillas de gran tamaño, pensado para reforzar la experiencia visual del recorrido. Esa doble oferta permite elegir entre una salida más nostálgica y otra más centrada en la contemplación del paisaje. La temporada 2026 del Tren dels Llacs se extiende del 11 de abril al 31 de octubre, según la información publicada por Turistren. En el horario del tren histórico, la salida desde Lleida figura a las 10.40 h, con llegada a La Pobla de Segur a las 12.35 h. El regreso parte de La Pobla a las 17.00 h y llega a Lleida a las 19.00 h. Los precios también están publicados para la temporada 2026. En el tren histórico, el billete de ida y vuelta desde Lleida o Balaguer cuesta 34 euros para adultos, 18,70 euros para niños de 4 a 13 años y es gratuito para menores de 0 a 3 años. En el tren panorámico, la tarifa general es de 25 euros, con billete infantil de 13,70 euros y gratuidad para los más pequeños. El billete permite organizar la escapada con cierta flexibilidad. Turistren indica que el viajero puede volver el mismo día o prolongar la estancia hasta seis días, utilizando el tren de línea regular para regresar a Lleida con el mismo billete del Tren dels Llacs. También existen paradas facultativas en Cellers y Tremp, que deben solicitarse en el momento de la reserva. El Tren dels Llacs nació en 2009 con un objetivo que va más allá del turismo ferroviario. Ferrocarrils explica que el servicio busca contribuir a la dinamización económica de La Noguera y el Pallars Jussà, dos comarcas que encuentran en esta ruta una puerta de entrada para visitantes interesados en paisaje, cultura y actividades de proximidad. La buena respuesta del público confirma ese lugar. La temporada 2025 cerró con 6692 pasajeros, un 9% más que el año anterior, y una ocupación del 98,41% en sus circulaciones. Ese mismo año se incorporó un guía turístico a bordo para explicar la historia y las curiosidades del recorrido, una mejora que Ferrocarrils destacó como parte de la experiencia. El viaje también se apoya en una línea ferroviaria que sigue en proceso de mejora. En mayo de 2026, Ferrocarrils licitó nuevos trabajos para ampliar el sistema de detección de desprendimientos en dos puntos de la línea Lleida-La Pobla de Segur, con una inversión prevista de 205.869 euros sin IVA. La actuación forma parte de un plan más amplio que, desde que FGC asumió la titularidad en 2016, suma más de 90 millones de euros invertidos en esta infraestructura. Entre el ruido metálico del tren, los embalses y las paredes rocosas del Prepirineo, el Tren dels Llacs ofrece una forma distinta de mirar Cataluña. No se trata solo de llegar a La Pobla de Segur, sino de dejar que el trayecto tenga peso propio: un viaje lento, visual y cargado de memoria ferroviaria.