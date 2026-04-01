El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la aplicación de multas y clausuras a los negocios que incumplan la Ley Seca, en particular durante periodos con restricciones especiales definidos por cada alcaldía. La autoridad recordó que la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido constituye una falta administrativa que puede derivar en la suspensión inmediata de actividades comerciales. El Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, informó que las sanciones económicas derivadas del incumplimiento de la norma son establecidas por las alcaldías y las autoridades fiscales correspondientes. Las autoridades recomendaron a los comerciantes informarse oportunamente para evitar recargos, cierres prolongados o consecuencias administrativas más severas. “El consumo y la venta de alcohol durante horarios restringidos están prohibidos por la Ley Seca establecida por cada alcaldía”, recordó el INVEA, al destacar que los operativos buscan mantener el orden público y la seguridad ciudadana. “El establecimiento es patrimonio del comerciante y respetar la normatividad evita sanciones administrativas”, señalaron verificadores, quienes insistieron en que la prevención es la mejor herramienta frente a multas y clausuras. El INVEA invitó a los dueños de negocios a acudir al área de Atención Ciudadana, donde “se ofrece asesoría gratuita para conocer horarios, restricciones y obligaciones legales”, en Calle Carolina 132, colonia Noche Buena.