Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 9 de diciembre.

Estas son las efemérides del 9 de diciembre

1842: En el seno de una familia aristocrática nace en Moscú (Rusia), Piotr Alekséyevich Kropotkin, que será geógrafo y naturalista y pensador político. Se le considera uno de los principales teóricos del movimiento anarquista. (Hace 183 años)

1608: En Londres, Reino Unido, nace el poeta y ensayista inglés John Milton, de gran influencia en poetas posteriores. Su obra estará impregnada de un elevado misticismo. Entre ellas cabrá destacar su poema épico "El paraíso perdido" donde narrará, con gran fuerza expresiva, la caída de Adán y Eva para tratar de justificar el comportamiento de Dios hacia los hombres y porqué, si es bueno y todopoderoso, decide permitir el mal y el sufrimiento cuando le sería fácil evitarlos. En cuanto a sus ensayos, sus tratados políticos serán consultados para la redacción de la Constitución de los Estados Unidos de América. (Hace 417 años)

1579: Nace en Lima (Perú) Martín de Porres y Velázquez, santo peruano de la orden de los dominicos y primero negro de América. Será nombrado Patrón Universal de la Paz. (Hace 446 años)

1926: Fallece en Torrelodones (Madrid, España) el líder conservador y estadista Antonio Maura, cinco veces Presidente del Gobierno. (Hace 99 años)

1925: Muere en Madrid (España) Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT). (Hace 100 años)

1641: Estando en Londres (Reino Unido), bajo la protección del mecenas Carlos I de Inglaterra, fallece Anton Van Dyck, después de Pedro Pablo Rubens, el pintor flamenco más relevante del siglo XVII. La mayor parte de su obra estuvo especialmente dedicada a la elaboración de retratos. (Hace 384 años)

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Piotr Alekséyevich Kropotkin en 1842, ya que se le considera uno de los principales teóricos del movimiento anarquista, influyendo en el pensamiento político y social contemporáneo.