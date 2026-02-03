Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 3 de febrero.
Estas son las efemérides del 3 de febrero
1909: En el seno de una familia judía agnóstica, nace en París (Francia) Simone Weil. Pacifista radical, más tarde sindicalista revolucionaria que finalmente llegará a pensar que sólo es posible un reformismo revolucionario. Hasta su muerte en 1943 se convertirá en un personaje de tremenda honestidad intelectual y desnudez espiritual en su escritura, cautivando a todos aquellos que la conocerán.
(Hace 117 años)
1894: Nace en Nueva York, EEUU., el ilustrador y pintor norteamericano Norman Percevel Rockwell, célebre por su visión del mundo llena de ironía y humor. Son conocidos sus bellos dibujos publicitarios para McDonald´s, Coca-cola, etc.
(Hace 132 años)
1809: Nace en Hamburgo (Alemania) el compositor romántico alemán Félix Mendelsohn.
(Hace 217 años)
1795: En Cumaná, actual Venezuela, nace Antonio José de Sucre y Alcalá, apodado "Gran Mariscal de Ayacucho". Será político, estadista y militar venezolano, prócer de la independencia y presidente de Bolivia y Perú. General en Jefe del Ejército de Venezuela, Colombia y Ecuador y Comandante del Ejército del Sur. Es hijo de una familia adinerada y con tradición militar y su padre es coronel del Ejército realista. Se le considerá uno de los militares más completos y una de las figuras más destacadas de la emancipación de América Latina.
(Hace 231 años)
1959: Fallece en accidente de aviación en EE.UU., Buddy Holly, compositor y cantante estadounidense y uno de los más destacados pioneros del rock & roll.
(Hace 67 años)
1924: Muere en Washington DC (EE.UU.) el ex presidente americano Woodrow Wilson.
(Hace 102 años)
1468: En Mainz (Alemania) fallece Johannes Gutenberg, artesano alemán, inventor de la imprenta, logrando con ello revolucionar la cultura.
(Hace 558 años)
La efeméride más importante de este martes
El evento más importante destacado es el nacimiento de Simone Weil en 1909, ya que su vida y obra como pacifista radical y sindicalista revolucionaria la convirtieron en una figura de gran honestidad intelectual y espiritualidad, influyendo profundamente en el pensamiento social y político hasta su muerte en 1943.