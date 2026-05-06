Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este jueves, 7 de mayo de 2026 a San Juan de Beverley y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Juan de Beverley fue un obispo de Northumbria: primero de Hexham y después de York, en Inglaterra, vinculado a la ciudad de Beverley. Se distinguió por unir el trabajo pastoral con la oración en soledad, equilibrando el servicio a la comunidad con la vida contemplativa. Tras renunciar a su cargo, pasó los últimos años de su vida en el monasterio que él mismo había fundado. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo El 7 de mayo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos. Entre ellos se destacan San Antonio de Kiev, un venerado mártir del siglo XI que ha dejado una huella significativa en la historia de la iglesia. Su devoción y legado continúan inspirando a muchos fieles en la actualidad. Asimismo, se recordará al Beato Alberto de Bérgamo del siglo XIII, conocido por su dedicación y servicio a los demás, así como a San Cenérico del siglo VII, cuyas enseñanzas perduran en la espiritualidad cristiana. También será un día para honrar a la Beata Gisela y a la Beata Rosa Venerini, figuras relevantes en la educación y el cuidado de los enfermos. Además, se rendirá homenaje a Santa Domitila y a los compañeros mártires del siglo II, así como a San Flavio y sus compañeros mártires del siglo IV, que dieron su vida por su fe. Finalmente, se celebrará a San Benedicto II, papa, cuya vida y trabajo son recordados por su impacto en la iglesia primitiva.