Los habitantes de la República Mexicana recibieron una alerta por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante el regreso de las tormentas y las lluvias. A partir del domingo 22 de febrero, se espera que el frente frío núm. 37 y su masa de aire ártico asociada, originen intensas precipitaciones, una caída brusca de las temperaturas y evento de “Norte” fuerte. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el frente frío núm. 37 recorrerá durante el domingo 22 de febrero el oriente y sureste de México, así como la península de Yucatán, originando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de intensas precipitaciones en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Cabe destacar que dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos al respecto. En este contexto, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima pone el foco en la masa de aire ártico asociada al frente, el cual generará una brusca caída de las temperaturas en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste mexicano; rachas de viento con posibles tolvaneras en dichas regiones, e intensidades de hasta 80 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Guerrero. A su vez, persistirá evento de “Norte” intenso con rachas de 90 a 110 km/h en Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec; muy fuerte con rachas de 60 a 80 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y oleaje elevado en costas de dichos estados. Finalmente, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera se posicionará en el occidente del territorio nacional, manteniendo la onda de calor en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero, e iniciando en Colima, a partir de este día. De esta manera, los estados afectados por lluvias fuertes durante el transcurso de la jornada serán los siguientes: El SMN emitió distintas advertencias dirigidas a todos los habitantes de la República Mexicana afectados por las inclemencias climáticas. En primer lugar, la entidad de Gobierno explicó que las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones. Así mismo, las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Mientras tanto, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Ante este escenario, se aconseja tomar todos los recaudos pertinentes a la hora de circular por la vía pública. En lo que respecta a las próximas 48 horas, el SMN advierte por intensas lluvias a todos los ciudadanos de los siguientes estados: Martes 24 de febrero