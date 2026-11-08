La legislación vigente de Nuevo León establece requisitos diferenciados para las personas de 70 años o más que tramiten una licencia de conducir.

Los adultos mayores que quieran obtener o renovar su licencia de conducir en Nuevo León deberán cumplir con requisitos adicionales a partir de los 70 años.

La normativa estatal contempla condiciones particulares para acreditar que cuentan con las capacidades físicas y mentales necesarias para manejar un vehículo .

La medida está contemplada en la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado de Nuevo León.

Su artículo 14 establece que las personas que alcancen los 70 años deberán presentar documentación médica y, para determinadas categorías de permisos, aprobar un examen de conocimientos y habilidades de manejo.

¿Qué evaluación deberán presentar los conductores de 70 años o más?

El artículo 14 establece que las personas de 70 años o más que soliciten una licencia de automovilista o motociclista deberán acreditar su estado de salud y presentar una constancia de aprobación del examen correspondiente.

Las personas de 70 años o más deben presentar un certificado médico y aprobar un examen en Nuevo León. Shutterstock

El certificado médico debe ser reciente y estar expedido por una institución de salud legalmente establecida en la localidad o por un profesionista autorizado por el municipio que cuente con cédula profesional.

El documento debe acreditar que la persona solicitante tiene las condiciones físicas y mentales apropiadas para conducir .

Para las licencias de chofer, la legislación también exige acreditar el estado de salud a partir de los 70 años, aunque la tabla de requisitos del artículo 14 no establece la aprobación de ese examen adicional por edad para esta categoría.

¿Qué requisitos establece la ley para tramitar la licencia después de los 70 años?

La normativa de Nuevo León diferencia los documentos que deben presentar los solicitantes según el tipo de licencia. Entre los requisitos específicos para las personas de 70 años o más se encuentran:

Certificado médico: debe acreditar que la persona tiene las condiciones físicas y mentales apropiadas para conducir.

Agudeza visual y auditiva: el examen médico debe hacer referencia a las facultades físicas del solicitante.

Tipo de sangre y alergias: el certificado también debe incluir estos datos y, cuando corresponda, las condiciones relacionadas con alguna discapacidad física que requiera prótesis o accesorios auditivos.

Examen de manejo: quienes soliciten licencias de automovilista o motociclista deben presentar la constancia de aprobación de las pruebas teóricas y prácticas correspondientes.