Los trabajadores sin patrón ni contrato formal recibieron un inesperado impulso con el anuncio de “Cuenta Infonavit + Crédito Bancario”, un esquema que permite usar el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda como enganche para una hipoteca bancaria. Desde Infonavit remarcaron que “ese dinero es tuyo, no se pierde”.

El instituto explicó que este producto beneficia directamente a quienes en algún momento cotizaron pero hoy trabajan por cuenta propia. Según el comunicado, “el Infonavit pondrá hasta el 30% del crédito total autorizado por el banco”, lo que amplía el acceso a financiamiento formal para vivienda nueva o existente.

Un crédito histórico para quienes no tienen relación laboral activa

El programa del Infonavit responde al título porque abre por primera vez la puerta del financiamiento a personas sin empleo formal, siempre y cuando hayan generado ahorro previo.

Infonavit subrayó que pueden iniciar trámite quienes “no tienen relación laboral activa y tienen dinero en la Subcuenta de Vivienda”.

El mecanismo funciona como un crédito conjunto: el banco otorga el 70% del financiamiento y el Infonavit cubre el 30% restante. De esa manera, trabajadores independientes pueden acceder a montos que antes eran imposibles sin un patrón o nómina comprobable.

Requisitos principales:

Estar registrado en una Afore.

No haber tenido un Crédito Infonavit previamente.

Cumplir los requisitos de la institución financiera elegida.

Obtener el Certificado “Cuenta Infonavit + Crédito Bancario” en Mi Cuenta Infonavit.

Comprobar ingresos según políticas del banco.

Tomar el curso gratuito “Saber más para decidir mejor”.

Infonavit.

Cómo funciona el esquema y qué deben considerar los interesados

El proceso inicia verificando el monto ahorrado en la Subcuenta de Vivienda desde la aplicación Mi Cuenta Infonavit. El organismo insistió en que este paso es indispensable porque “para tramitarlo es indispensable que tengas ahorros en tu Subcuenta de Vivienda”.

Una vez elegido el banco, entre Banorte, BBVA, HSBC, Mifel, Santander o Scotiabank, la institución financiera evalúa capacidad de pago, determina plazos y confirma el monto que está dispuesta a financiar. Infonavit complementa automáticamente el 30% adicional.

Finalmente, el trabajador independiente debe presentar el certificado emitido por Infonavit y aprobar el curso obligatorio. Con todo esto, puede iniciar la contratación de una hipoteca bancaria usando su propio ahorro como enganche, una posibilidad que busca ampliar el acceso a vivienda digna para quienes no están en la economía formal.