Las acciones de Farmacias Guadalajara, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), avanzaban al medio día de este lunes (diciembre 15) como parte del Top 3 de las mayores pérdidas en la jornada bursátil, en un contexto de críticas en redes sociales por la aplicación de la denominada Ley Silla.

En las primeras operaciones del día, los títulos de la empresa controlada por la familia Arroyo llegaron a retroceder hasta 3.77%, para ubicarse en torno a los 534 pesos por acción (Ciudad de México 10:00 horas), según datos del mercado local.

En redes sociales comenzó a circular una supuesta “bitácora de descansos”, atribuida al área de Recursos Humanos de Farmacias Guadalajara, en la que se solicita a los empleados registrar los periodos en los que toman asiento como parte del cumplimiento de la Ley Silla, normativa que busca evitar que los trabajadores permanezcan de pie durante toda su jornada laboral.

El formato, difundido en plataformas digitales, documenta el inicio y el término de los descansos, con una duración de cinco minutos.

No bueno @FarmaciasGdl hasta tiene un registro para medir tu tiempo sentado en la pinche silla 🪑 https://t.co/d1YMj0PRec pic.twitter.com/uEzCuPtas6 — José Gpe. Ríos (@Guadarios) December 14, 2025

Ley Silla sin impacto a las empresas

Desde el punto de vista operativo, la medida no implica un impacto relevante en la productividad de la empresa. De acuerdo con Roberto Solano, gerente de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, se trata de una adecuación operativa común en empresas del sector comercial.

“No observamos efectos operativos significativos. Es una medida que las empresas deben contemplar, especialmente ante posibles inspecciones” explicó el analista.

Farmacias Guadalajara cuenta con aproximadamente 64,178 empleados y opera 2,944 sucursales en todo México, de acuerdo con su último reporte trimestral.

“Los colaboradores de Corporativo Fragua han alcanzado niveles de productividad satisfactorios (…) La capacitación, la eficiencia y la mejora continua siguen siendo la base que respalda los planes de expansión y desarrollo”, señaló el director general de la compañía, Javier Arroyo Navarro, en un documento corporativo.

Farmacias Guadalajara es un negocio que combina distintos conceptos, principalmente farmacia, pero cuenta con una experiencia de compra que incluye productos de supermercado y tienda de conveniencia, como salchichonería, refrescos, botanas, cereales, artículos de limpieza, incluso un centro de impresión de fotografía.

La empresa es considerada como “el unicornio del retail mexicano" por los analistas de GBM, ante el formato de negocios que compite con gigantes como OXXO, Bodega Aurrerá y Tiendas 3B.

Desempeño bursátil

Las acciones de Farmacias Guadalajara, que cotizan bajo la clave FRAGUA, se encuentran 48.51% por debajo de su máximo histórico de 1,038.99 pesos por unidad, alcanzado en agosto de 2024.

En lo que va del año, los papeles acumulan una caída de 21.32%, al pasar de 680 pesos a niveles cercanos a 535 pesos por acción, precio intradía observado el 15 de diciembre.

Pese a la corrección en el mercado, Fragua continúa entre las emisoras destacadas por analistas de GBM, a partir de la evolución de sus resultados financieros.

Al cierre de septiembre, la compañía reportó un aumento de 11.02% en sus ingresos, que ascendieron a 32,907 millones de pesos, mientras que la utilidad neta descendió 5%, hasta 1.066 millones de pesos.

“Fragua combina crecimiento con un perfil defensivo, apoyado en el consumo esencial”, señalaron analistas de la firma en un informe distribuido a clientes.