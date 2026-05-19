Programas sociales para los jubilados de México

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se posiciona como una de las alternativas más acudida por los trabajadores afiliados a la Ley 73 que buscan aumentar de forma considerable el monto de su pensión al momento de jubilarse. Con este régimen en particular, es posible cobrar un apoyo económico de hasta 95,000 pesos.

Especialistas en seguridad social explican que, bajo determinadas condiciones, es posible alcanzar una pensión mensual superior a los 95,000 pesos mediante aportes voluntarios hechos durante 250 semanas -aproximadamente 4.8 años- utilizando el salario máximo permitido por la legislación vigente.

Pensión del IMSS para los trabajadores afiliados bajo la Ley 73 de la Modalidad 40

No obstante, obtener una pensión de ese nivel requiere una adecuada planeación financiera, un historial sólido de cotización y una estrategia bien estructurada para el retiro.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40, conocida oficialmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que personas que dejaron de cotizar ante el IMSS continúen con los aportes por cuenta propia.

El propósito principal de este esquema es elevar el salario promedio registrado ante el instituto y, con ello, incrementar el monto final de la pensión.

Este beneficio está dirigido principalmente a:

Trabajadores bajo la Ley 73 del IMSS

Personas con semanas cotizadas antes de 1997

Trabajadores cercanos a la edad de retiro

Generalmente, esta estrategia se utiliza durante los últimos años laborales para mejorar el cálculo pensionario.

La importancia de las 250 semanas de cotización en el IMSS

Aunque suele mencionarse un periodo de cinco años, especialistas señalan que el tiempo técnicamente ideal para maximizar la pensión es de 250 semanas , equivalentes a aproximadamente 4.8 años.

Esto se debe a que el IMSS calcula la pensión tomando como base el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas.

Por ello, mantener un salario alto durante ese lapso específico permite elevar el promedio final y evitar que salarios más bajos de años anteriores reduzcan el monto pensionario.

¿Cuánto costará la modalidad 40 en el 2026?

Las proyecciones para este año indican que el salario máximo permitido para cotizar en Modalidad 40 del IMSS equivaldría a 25 UMAs diarias.

Con base en dichas estimaciones:

El salario topado sería cercano a 2,932.75 pesos diarios

La aportación mensual rondaría los 12,872 pesos

La inversión total durante 250 semanas superaría los 875 mil pesos

Bajo un escenario de cotización continua desde mediados de 2026 hasta 2031, la inversión acumulada podría alcanzar aproximadamente 875,664 pesos. Sin embargo, expertos recuerdan que estas cifras podrían modificarse debido a ajustes futuros en la UMA o cambios legales.