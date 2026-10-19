Un sacerdote murió aplastado por una cruz durante una misa transmitida en vivo: la impactante frase que dijo antes.

Una tragedia sacudió a la comunidad de la iglesia Perpetuo Socorro de Guayaquil, en Ecuador. El sacerdote a cargo, Patricio Sánchez, sufrió un accidente que provocó su muerte mientras realizaba una misa.

La homilia era transmitida en vivo por internet por lo que las imágenes del terrible momento se viralizaron en las redes sociales.

Un sacerdote murió aplastado por una cruz mientras daba misa

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Guayaquil, Ecuador, murió este domingo luego de ser golpeado por una cruz que se desprendió de la pared detrás del altar mayor.

El episodio quedó registrado en una transmisión, cuyas imágenes muestran cómo la cruz de madera con la figura de Jesucristo cayó sobre el religioso durante la ceremonia. Tras el impacto, los presentes intentaron auxiliarlo y, en medio de la conmoción, una mujer pidió ayuda: “¡Padre, padre… llamen a una ambulancia!”.

Un sacerdote murió en un accidente con la cruz de la Iglesia mientras daba misa. Captura de redes sociales

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento e identificó a Sánchez Molinari como integrante de la Congregación del Santísimo Redentor.

La impactante frase que dijo antes del accidente

Además del accidente, muchos quedaron impresionados por el mensaje que había dado el sacerdote minutos antes. Durante su reflexión sobre los evangelios, Sánchez Molinari habló sobre la muerte.

“Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí vamos a morir... A veces el tiempo que hemos utilizado en otras cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que utilizamos en Dios”, expresó el sacerdote y agregó: “Ese tiempo de calidad que damos a Dios, a nuestros hermanos, a la familia, es el tiempo mejor gastado”.

El comunicado de la iglesia tras el fallecimiento

En el comunicado difundido tras la tragedia, la institución expresó que el sacerdote “ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, además de manifestar su solidaridad con la familia redentorista, sus familiares y amigos.

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732. La parroquia Perpetuo Socorro está vinculada a esa orden desde 1866, cuando el papa Pío IX le confió la custodia del icono original de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.