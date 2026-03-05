Veinticuatro estados de EE.UU. demandaron a la administración Trump por los aranceles impuestos después de que la Corte Suprema prohibiera sus gravámenes originales, en el primer gran desafío legal a las últimas medidas comerciales del presidente. Un grupo de fiscales generales y gobernadores estatales demócratas presentó el jueves una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional para bloquear los aranceles del 10% que Trump anunció el mes pasado. La Corte Suprema de Estados Unidos había dictaminado previamente que el presidente se extralimitó en su autoridad al establecer gravámenes mediante poderes de emergencia que nunca antes se habían invocado para fijar aranceles. Si bien la ola inicial de aranceles de Trump se impuso utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, los nuevos gravámenes revelados el mes pasado se basaron en una ley comercial diferente y poco conocida, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Este estatuto permite al presidente de Estados Unidos imponer aranceles de hasta el 15% por hasta 150 días. Los estados acusan a Trump de abusar una vez más de una ley estadounidense. Alegan que no está autorizado a invocar la Sección 122 para imponer aranceles con el fin de abordar los déficits comerciales, y que esta nunca se ha utilizado para imponer gravámenes. “En este momento, el enfoque debería estar en reembolsar a la gente, no en duplicar los aranceles ilegales”, dijo Dan Rayfield, fiscal general del estado de Oregón, en un comunicado el jueves (marzo 5) La presentación es la última de una serie de impugnaciones al uso que hace Trump de los poderes ejecutivos para reestructurar el comercio global y promulgar su agenda proteccionista sin permitir que el Congreso intervenga. Podría arrastrar el plan económico del presidente a otra prolongada batalla judicial. Desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha elevado la tasa arancelaria promedio de Estados Unidos al nivel más alto desde el período de posguerra, imponiendo fuertes aranceles a los aliados y socios estadounidenses y recaudando miles de millones de dólares en ingresos. “Contrariamente al propósito y la delegación limitada de la Sección 122, el presidente Trump ha invocado este estatuto para imponer aranceles inmensos y en constante cambio sobre cualquier producto que ingrese a los Estados Unidos que elija y por cualquier razón que considere conveniente”, escribieron los estados en la denuncia. Trump “ha ejercido una vez más una autoridad arancelaria que no tiene —que implica una ley que no autoriza los aranceles que ha impuesto— para alterar el orden constitucional y provocar caos en la economía global”, añadieron. Los estados argumentan que la Sección 122 ofrece “autoridad arancelaria limitada” para lidiar con “grandes y graves déficits de balanza de pagos”, entre otras cosas, y que las afirmaciones de Trump sobre déficits de balanza de pagos son “fatalmente erróneas”. El presidente estaba “distorsionando” el término “balanza de pagos” y tratando de equipararlo a una balanza comercial, escribieron. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo que la administración “defenderá enérgicamente las acciones del presidente ante los tribunales”. “El presidente está utilizando la autoridad que le otorgó el Congreso para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales y lidiar con los grandes y graves déficits de la balanza de pagos de nuestro país”, dijo Desai. Se esperaba que los ingresos generados por los aranceles compensaran el déficit estadounidense en aproximadamente u$s 3 billones durante la próxima década. La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, declaró el jueves que el fallo de la Corte Suprema sobre la IEEPA reduciría dicha cifra en u$s 2 billones, incluyendo el costo del servicio de la deuda. Información adicional de Myles McCormick