Xi Jinping y Donald Trump frente a un tablero de ajedrez, una imagen que simboliza la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos.

La relación entre China y Estados Unidos volvió a quedar bajo revisión por una vieja idea de la historia griega. Se trata de la trampa de Tucídides, una teoría usada para explicar el riesgo de choque entre una potencia que domina y otra que crece con fuerza.

El concepto tomó nuevo impulso luego de que Xi Jinping lo mencionara en una reunión con Donald Trump en Beijing. El presidente chino planteó si ambos países podían superar esa lógica y crear una nueva forma de relación entre grandes potencias. La frase abrió otra vez el debate sobre el riesgo de una guerra entre China y Estados Unidos.

La teoría que advierte sobre una guerra entre China y Estados Unidos

La trampa de Tucídides describe una tensión clásica en la política mundial. Ocurre cuando una potencia emergente amenaza el lugar de una potencia dominante. En ese escenario, el miedo, los errores de cálculo y la competencia pueden llevar a un conflicto.

El nombre viene de Tucídides, el historiador griego que narró la Guerra del Peloponeso. En su lectura, el ascenso de Atenas generó temor en Esparta. Esa tensión terminó en una guerra larga y destructiva. Siglos después, el académico Graham Allison usó esa idea para analizar el vínculo entre China y Estados Unidos.

El Centro Belfer de la Universidad de Harvard revisó 16 casos históricos en los que una potencia en ascenso desafió a una potencia dominante. Según ese estudio, 12 terminaron en guerra y cuatro evitaron ese desenlace. El dato no significa que la guerra sea inevitable, pero sí muestra por qué el concepto pesa tanto en la discusión global.

En el caso actual, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar y financiera del mundo. China, en cambio, creció como potencia industrial, comercial, tecnológica y militar. Esa combinación explica por qué muchos analistas usan la trampa de Tucídides para leer la rivalidad entre Washington y Beijing.

¿Por qué China y Estados Unidos pueden caer en esta trampa?

El riesgo no nace de un solo tema. La tensión entre ambos países reúne comercio, tecnología, defensa, influencia global y control de rutas clave. Cada punto puede subir el costo político de ceder ante el otro.

Taiwán es uno de los temas más sensibles. China considera a la isla como parte de su territorio. Estados Unidos mantiene una política de apoyo a la defensa taiwanesa, aunque sin reconocerla como país independiente. Esa zona gris busca evitar una guerra, pero también puede generar choques si alguna parte cambia el equilibrio.

Durante la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump, el gobierno chino volvió a presentar el asunto de Taiwán como un punto central de la relación bilateral. Según el comunicado oficial de la Cancillería china, Xi dijo que manejar bien ese tema ayuda a sostener la estabilidad general. También advirtió que manejarlo mal puede llevar a choques o conflictos.

El comercio es otro frente clave. China y Estados Unidos compiten por cadenas de suministro, inversión, semiconductores, inteligencia artificial y liderazgo industrial. Las restricciones tecnológicas y los aranceles no son solo medidas económicas. También forman parte de una disputa por poder estratégico.

El antecedente griego y el caso actual entre Washington y Beijing

La comparación con Atenas y Esparta no debe leerse como una copia exacta del pasado. El mundo actual es más complejo. China y Estados Unidos tienen economías conectadas, empresas con intereses cruzados y vínculos diplomáticos permanentes. Además, ambos países tienen armas nucleares, lo que eleva el costo de cualquier guerra directa.

Aun así, la teoría sirve para entender una dinámica de fondo. Cuando una potencia ve que otra gana terreno, puede intentar contenerla. Cuando la potencia emergente se siente cercada, puede responder con más presión. Ese ciclo puede crecer sin que ninguna parte busque una guerra abierta desde el inicio.

Xi Jinping ha rechazado la idea de que la trampa de Tucídides sea un destino inevitable. En sus mensajes públicos, China suele hablar de “coexistencia pacífica” y de una relación estable con Estados Unidos. En la reunión con Trump, el gobierno chino planteó que los dos países podían superar esa lógica y construir una relación de “estabilidad estratégica constructiva”.

Estados Unidos, por su parte, busca sostener su influencia en Asia y proteger sus ventajas tecnológicas. La Casa Blanca informó que, tras la reunión, ambos gobiernos hablaron de comercio, seguridad global y coordinación en temas internacionales. Pero los desacuerdos de fondo siguen activos.

La trampa de Tucídides no dice que China y Estados Unidos vayan a la guerra. Más bien señala una advertencia: cuando el ascenso de una potencia altera el poder de otra, el conflicto puede volverse más probable si no hay canales claros para manejar la competencia.

Por eso el concepto volvió al centro del debate. No por la historia antigua en sí, sino porque ofrece una forma simple de explicar una tensión actual. La pregunta ya no es solo quién tiene más poder. También importa si ambos países pueden evitar que la rivalidad se convierta en una crisis militar.