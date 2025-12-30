De cara a 2026, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya publicaron sus calendarios oficiales de pago. Con esta información, los adultos mayores pueden organizar sus finanzas sin problemas de dinero.

Tener en cuenta estas fechas permite a los beneficiarios organizar mejor sus gastos y prever movimientos financieros relevantes. Por lo general, los depósitos se realizan durante los primeros días de cada mes, aunque pueden ajustarse cuando coinciden con fines de semana o días festivos.

El Gobierno compartió el calendario de pagos para jubilados y pensionados en 2026 Fuente: Shutterstock PeopleImages

Ambos organismos reiteraron que los pagos se efectúan directamente en la cuenta bancaria registrada, por lo que no es necesario acudir de forma presencial.

¿Cuándo cobro la pensión en enero?

El IMSS informó que el próximo pago se realizará el viernes 2 de enero. El ajuste se debe a que el 1 de enero es día inhábil por Año Nuevo , por lo que la entrega se corre al siguiente día hábil.

Este depósito corresponde al pago mensual ordinario de los pensionados bajo la Ley del Seguro Social y se reflejará directamente en la cuenta bancaria registrada al momento de tramitar la pensión.

En el caso del ISSSTE, el depósito también está programado para el viernes 2 de enero. Este pago tiene una característica importante para los beneficiarios, ya que incluye la segunda parte del aguinaldo, lo que representa un ingreso adicional al inicio del año, según el calendario oficial del instituto.

Calendario de pagos de la Pensión IMSS en 2026

Los pagos se efectuarán en los primeros días de cada mes, con los ajustes necesarios cuando las fechas coincidan con días inhábiles. El calendario queda de la siguiente manera:

2 de enero

3 de febrero

2 de marzo

1 de abril

4 de mayo

1 de junio

1 de julio

3 de agosto

1 de septiembre

1 de octubre

2 de noviembre

1 de diciembre

Todos los depósitos se realizarán mediante transferencia bancaria.

El ISSSTE, por su parte, conserva la modalidad de depositar la pensión a finales del mes previo o en los primeros días del mes correspondiente, con la finalidad de que los beneficiarios tengan dinero desde el inicio del mes. Para 2026, las fechas confirmadas son:

2 de enero

3 de febrero

2 de marzo

1 de abril

4 de mayo

1 de junio

1 de julio

3 de agosto

1 de septiembre

1 de octubre

2 de noviembre

1 de diciembre

Como ocurre cada año, en noviembre podría incluirse un pago adicional correspondiente a una parte del aguinaldo.

¿Habrá aumento en las pensiones durante 2026?

Hasta ahora, ni el IMSS ni el ISSSTE anunciaron un incremento general en el monto de las pensiones para 2026. Cualquier ajuste dependerá del régimen bajo el cual se otorgó la pensión y de las actualizaciones anuales aplicables.

En algunos casos, los incrementos están ligados al salario mínimo o a la inflación, por lo que las autoridades recomiendan a jubilados y pensionados mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer si habrá cambios en los montos a recibir a lo largo del año.