El máximo tribunal de México emitió una resolución que podría marcar un antes y un después para el sector de las telecomunicaciones. El fallo establece que las empresas telefónicas pueden enfrentar responsabilidad civil cuando, por falta de controles o negligencia, permiten que un tercero se apodere del número de un usuario.

El caso surgió después de que AT&T entregara una tarjeta SIM duplicada a una persona que no estaba autorizada, sin realizar una verificación adecuada de su identidad. A partir de ese momento, la víctima perdió el control de su línea y sufrió consecuencias graves, entre ellas acceso no autorizado a sus cuentas bancarias, afectaciones a su privacidad y difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento.

El máximo tribunal fijó un nuevo criterio al considerar que las operadoras pueden responder civilmente cuando fallas en sus procesos de verificación permiten la apropiación indebida de líneas móviles. Fuente: Canva

El fraude que le arrebató el teléfono, el dinero y la privacidad a una usuaria

El caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó con un trámite que debería ser rutinario: la reposición de una tarjeta SIM. Sin embargo, AT&T lo procesó sin validar de manera efectiva quién estaba del otro lado de la solicitud. El resultado fue que una persona ajena tomó control total del número telefónico de la víctima.

A partir del control de la línea telefónica, el agresor logró interceptar mensajes y códigos de autenticación de dos factores, lo que le permitió acceder a cuentas bancarias, redes sociales y correos electrónicos. Además, consiguió obtener y difundir imágenes íntimas de la víctima sin su autorización.

Ante el tribunal, la empresa no presentó registros del trámite, no exhibió documentación comprobable, ni aportó firmas o fotografías de respaldo que demostraran haber actuado con diligencia.

El máximo tribunal concluyó que esa omisión equivale a negligencia y que la compañía telefónica incumplió con su obligación de proteger la seguridad digital de sus usuarios.

Qué es el SIM swapping y por qué tu número de teléfono es de valor para los delincuentes

Este tipo de ataque tiene nombre: SIM swapping. Consiste en convencer —o engañar— a una empresa telefónica para que transfiera un número activo a una nueva tarjeta SIM controlada por el atacante . En el momento en que eso ocurre, la víctima pierde señal de forma repentina y, sin saberlo, cedió el acceso a casi toda su identidad digital.

El motivo es simple: el número de celular dejó de ser solo un medio de comunicación. Hoy funciona como llave maestra de la vida en línea. Los bancos lo usan para enviar códigos de confirmación, las plataformas lo exigen para recuperar contraseñas y los servicios de autenticación en dos pasos dependen de él.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf lo subrayó en la resolución: quien controla el número de teléfono, controla el acceso a la banca digital, las redes sociales, el correo electrónico y decenas de servicios más. Por eso, la Suprema Corte determinó que las telefónicas tienen una obligación reforzada de proteger ese dato.

El fallo pone el foco en el fenómeno del “SIM swapping” y refuerza la obligación de las empresas de telecomunicaciones de implementar controles más estrictos. Fuente:FreePik.

Qué significa este fallo para millones de usuarios y cuándo pueden exigir indemnización

La resolución no es solo una condena a una empresa en particular. Establece criterios aplicables a toda la industria y abre la posibilidad de que otros usuarios en situaciones similares reclamen una reparación integral del daño, que puede incluir compensación económica, resarcimiento por daño emocional y reconocimiento de las afectaciones al honor y la privacidad.

Para que una demanda proceda, la clave está en demostrar que la empresa actuó con negligencia: que no aplicó protocolos robustos de validación de identidad, que no conservó registros verificables del trámite o que falló en sus sistemas de control.

Especialistas anticipan que esta decisión impulsará tanto nuevas demandas como cambios profundos en los procedimientos de seguridad que las operadoras aplican cuando alguien solicita la reposición de una SIM.