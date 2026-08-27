Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 27 de agosto .

Estas son las efemérides del 27 de agosto

1908: En Gillespie County, Texas (EE.UU.), nace Lyndon B. Johnson, que será el trigésimo sexto Presidente de los Estados Unidos, tras el asesinato de Kennedy en 1963. Ya en 1964, será reelegido en las urnas y ocupará el cargo hasta 1969. (Hace 118 años)

1770: Nace en Sttugart (Alemania) Georg Wilhem Friedrich Hegel, gran filósofo alemán que alcanzará la cumbre del movimiento decimonónico teutón del idealismo filosófico, que tendrá un impacto tan destacado en el materialismo histórico de Karl Marx, otro grande de la filosofía. (Hace 256 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1975: Fallece en Addis Abeba (Etiopía) Haile Selassie, último emperador de Etiopía de 1930 a 1974, considerado por muchos Rastas como el Mesías, que modernizó el país y dirigió la corriente principal de la política africana. (Hace 51 años)

1664: Muere en Madrid, Francisco de Zurbarán, pintor español genio del barroco. (Hace 362 años)

1635: En Madrid (España), ciudad que le vió nacer, fallece el escritor español del Siglo de Oro, Félix Lope de Vega y Carpio. Aunque su extensa obra abarcó muchas géneros, destacará en el arte de lo dramático con obras como "Fuente Ovejuna" o "El mejor alcalde, el rey", siendo un gran renovador de este género y por ello será reconocido como el "Fénix de los ingenios" o "Monstruo de la naturaleza". (Hace 391 años)

1576: Muere en Venecia (Italia) a los 90 años de edad, Tiziano, pintor que aunó en su obra los frutos del Renacimiento y el dramatismo del Barroco. Retrató a la clase dirigente, pintó paisajes y cuadros religiosos. (Hace 450 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante es el nacimiento de Lyndon B. Johnson en 1908, ya que se convirtió en el trigésimo sexto Presidente de los Estados Unidos y desempeñó un papel crucial en la política estadounidense tras el asesinato de Kennedy. Su reelección en 1964 y la influencia que tuvo en la historia del país marcan su relevancia.