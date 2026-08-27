Trabajadores retiran un árbol que cayó sobre un vehículo tras un sismo este viernes, en Ciudad de México .

El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este miércoles, 26 de agosto de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 11.46 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 50 km al noroeste de Arriaga, con una profundidad de 111.6 kilómetros, latitud de 16.441° y una longitud de -94.319°.

Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter se registró en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil informan que, durante un sismo, mantenga la calma, agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y evite usar elevadores.

Tras el movimiento, evacúe por rutas señalizadas sin correr, verifique fugas de gas y daños, siga indicaciones oficiales y use mensajes de texto para comunicarse, reservando las líneas de emergencia.