El euro presenta una cotización de 19.77 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 27 de agosto de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.05%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.79 pesos y un mínimo de 19.74 pesos.

La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó un 0.18% y en el último año acumula una disminución de 7.96%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró una clara tendencia alcista, con ocho jornadas de avance y dos retrocesos puntuales, lo que sugiere impulso sostenido con correcciones menores.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue de 2.31%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año comparado con una volatilidad anual de 5.53%.

La cotización del Euro ha mostrado una clara tendencia positiva en los últimos días, registrando un -1 de 3, lo que indica que su valor ha aumentado de forma consecutiva. Esta alza se ha reflejado en un aumento en el interés de los inversores y podría estar ligada a factores económicos favorables en la zona euro.

En contraste, si el -1 hubiera sido negativo, hubiéramos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupación entre los mercados. Es importante seguir de cerca estos movimientos, ya que la estabilidad o volatilidad de la moneda puede influir en decisiones económicas y financieras.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas en México únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica su registro y el tipo de cambio en sitios oficiales (Banco de México, Profeco o Condusef) y compara comisiones antes de entregar efectivo. Evita cambistas callejeros y kioscos en aeropuertos por sus tasas desfavorables. Lleva identificación vigente, solicita y conserva el comprobante y cuenta el dinero frente al cajero. Revisa los billetes (marcas de agua, hilo de seguridad y relieve) y no compartas datos personales innecesarios.

para finalizar, si usas cajeros, prefiere aquellos dentro de sucursales, cubre el NIP y desconfía de dispositivos extraños; retira en pesos y rechaza la conversión dinámica. Considera pagar con tarjeta sin comisiones por cambio y notifica a tu banco tu estancia en México para evitar bloqueos. No transportes grandes sumas; divide el efectivo y usa discretamente una riñonera o bolsillo interior. Mantente atento a tu entorno y utiliza transporte seguro al salir con efectivo.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.