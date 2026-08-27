Construyen el mayor centro comercial de la historia de una ciudad europea | Posee más de 360.000 m² y casi 300 tiendas.

La ciudad de Madrid atraviesa una etapa de transformación urbana impulsada por nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales. En el norte de la capital, uno de los desarrollos más destacados contempla la creación de un espacio de grandes dimensiones dedicado al comercio y el ocio.

La iniciativa busca reunir en un mismo complejo una amplia variedad de propuestas para quienes recorran la zona. El proyecto contará con locales, espacios recreativos y áreas pensadas para los visitantes, dentro de una intervención que modificará la oferta comercial de este sector de la capital.

Construyen el mayor centro comercial de la historia de la ciudad | Tendrá más de 360.000 m² y casi 300 tiendas @HilosValdebebas

Así será el enorme centro comercial que transformará la ciudad de Madrid

El proyecto previsto en Valdebebas apunta a convertirse en uno de los mayores polos comerciales de la Comunidad de Madrid. El complejo ocupará más de 360.000 metros cuadrados y reunirá alrededor de 280 locales, con presencia de reconocidas firmas nacionales e internacionales.

La iniciativa está impulsada por General de Galerías Comerciales, que contempla una inversión cercana a los 500 millones de euros. La magnitud del emprendimiento también tendrá una importante repercusión en el mercado laboral, con previsiones de entre 5.000 y 6.000 empleos directos, además de varios miles de puestos vinculados de manera indirecta.

Un proyecto que busca crear una nueva zona urbana

La propuesta no se limitará a concentrar comercios dentro de un único edificio. El planteo arquitectónico busca crear un espacio abierto y conectado con el entorno, con zonas destinadas tanto a las compras como al descanso, el paseo y la realización de actividades.

El diseño estará desarrollado por el estudio Chapman Taylor y distribuirá el complejo en dos grandes estructuras, separadas por una plaza central al aire libre. Ambos sectores estarán comunicados mediante recorridos peatonales y pasarelas de vidrio, lo que permitirá una circulación más integrada entre las distintas áreas.

Entre las principales características previstas se encuentran:

Diseño abierto y luminoso : el proyecto utilizará grandes superficies vidriadas, formas curvas y distintos recursos arquitectónicos para favorecer el ingreso de luz natural.

Terrazas y zonas verdes : las cubiertas estarán preparadas para ser utilizadas como espacios de paseo y contarán con vegetación y áreas ajardinadas .

Plazas para actividades: el complejo dispondrá de sectores de acceso público pensados para eventos, propuestas culturales y actividades temporales durante distintas épocas del año.

Construyen el centro comercial más grande de la capital: contará con más de 260 locales y estacionamiento para más de 6000 autos @HilosValdebebas

Una oferta de ocio, restauración y cines de última generación

La distribución por plantas está pensada para cubrir todas las necesidades diarias de los usuarios. Mientras que la planta baja albergará un supermercado de gran tamaño y el grueso de las tiendas de retail, la primera planta se reservará para la gastronomía y el entretenimiento.

Uno de los grandes atractivos del complejo será un megacinema operado por Kinépolis, que contará con tecnología de última generación para atraer a espectadores de toda la capital. Adicionalmente, se dispondrá de un área estilo food hall y restaurantes con terrazas exteriores para ofrecer experiencias que van más allá de la comida rápida tradicional.

Accesibilidad, parkings y plazos de apertura para 2027

Uno de los mayores retos de un proyecto de esta envergadura es la gestión del tráfico y la movilidad. Informes técnicos recogidos por medios como El Debate confirman que el centro comercial dispondrá de 6000 a 6400 plazas de aparcamiento subterráneo, distribuidas en dos plantas para liberar la superficie por completo a los peatones.

En cuanto al transporte público, el éxito de la infraestructura estará ligado a las conexiones de Valdebebas, integrando accesos directos desde la línea C-1 de Cercanías Renfe, líneas de autobús de la EMT y el futuro sistema de Bus de Uso Rápido (BuR).