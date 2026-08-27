Trabajadores retiran un árbol que cayó sobre un vehículo tras un sismo este viernes, en Ciudad de México .

En el transcurso de este miércoles, 26 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Oaxaca a las 23.17 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 5 km al este de Puerto Escondido, con una profundidad de 26.7 kilómetros, latitud de 15.866° y una longitud de -97.024°, según la información preliminar publicada por las entidades.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en oaxaca (foto: Pixabay).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil informan que, durante un sismo, mantenga la calma, agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y evite usar elevadores.

Tras el movimiento, evacúe por rutas señalizadas sin correr, verifique fugas de gas y daños, siga indicaciones oficiales y use mensajes de texto para comunicarse, reservando las líneas de emergencia.