Quienes planifican un viaje a Aruba, además de contar con el pasaporte, los pasajes y la documentación correspondiente, deben realizar un trámite fundamental para ingresar al país. En caso contrario, es posible quedarse fuera.

Se trata de la ED Card, conocida como Tarjeta de Embarque y Desembarque de Aruba. Es un formulario digital obligatorio que deben completar todos los viajeros antes de llegar a la isla, incluidos los niños y bebés.

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¿Qué es la ED Card de Aruba y para qué sirve?

La ED Card es un formulario digital exigido por las autoridades de Aruba para gestionar el ingreso y la salida de los visitantes. Su objetivo es:

Recopilar información migratoria y relacionada con el viaje

Facilitar los controles fronterizos

Agilizar el proceso de llegada

Este documento no reemplaza una visa. Si la nacionalidad del viajero requiere visa para ingresar al país, deberá contar con ambos requisitos.

Datos requeridos

Datos personales y la información del pasaporte. Información del vuelo, como aerolínea, número de vuelo y fechas de llegada y salida. Datos del alojamiento en Aruba. Información relacionada con el estado de salud.

¿Quiénes deben tramitarla?

La ED Card debe gestionarse de manera individual para cada pasajero, sin importar su edad. Esto significa que adultos, adolescentes, niños y bebés deben contar con su propia tarjeta.

En el caso de los menores, el formulario puede ser completado por uno de sus padres o por el adulto responsable que los acompañe durante el viaje.

¿Cuándo y dónde se puede completar?

El trámite se realiza online y puede hacerse desde una computadora, teléfono celular o tablet. Este mismo debe completarse dentro de los siete días y hasta cuatro horas antes del vuelo. No es posible realizarla fuera de ese período.

La plataforma oficial para gestionar la tarjeta es edcardaruba.aw. Se recomienda utilizar únicamente el sitio oficial y evitar intermediarios que puedan cobrar cargos adicionales.

La ED Card está asociada a una tasa de sostenibilidad de USD20, destinada a financiar proyectos relacionados con la conservación ambiental. En tanto, los menores de 8 años están exentos del pago de esta tasa.