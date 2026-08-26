Oficial | Aeropuertos de Orlando y Miami prohibirán el ingreso de extranjeros que hayan postergado la renovación del pasaporte

Al momento de viajar desde México hacia Estados Unidos, uno de los aspectos más importantes que deben revisar los viajeros es la vigencia y el estado del pasaporte. Contar con un documento válido y en buenas condiciones permite evitar inconvenientes durante el viaje y también es necesario para gestionar determinados documentos migratorios.

La vigencia del pasaporte debe verificarse con anticipación, especialmente si se planea solicitar una visa estadounidense o una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

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¿Es necesario tener el pasaporte vigente para viajar a Estados Unidos?

Los ciudadanos mexicanos que planeen viajar a Estados Unidos deben contar con la documentación migratoria correspondiente y verificar que su pasaporte se encuentre vigente y en buen estado.

El documento también es necesario para realizar trámites como la solicitud de una visa estadounidense. En determinados casos, la BCC permite ingresar a ciertas zonas fronterizas sin presentar el pasaporte, aunque su expedición requiere contar con documentación de identidad vigente.

¿Hasta dónde se puede viajar con una BCC sin pasaporte?

La BCC puede utilizarse para desplazamientos limitados dentro de la zona fronteriza. Las áreas permitidas son:

California: hasta 40 kilómetros desde la frontera.

Arizona: hasta 120 kilómetros desde la frontera.

Nuevo México: hasta 88 kilómetros desde la frontera o hasta la Interestatal 10, lo que esté más al norte.

Texas: hasta 40 kilómetros desde la frontera.

Para viajar fuera de estas zonas o realizar estancias que no estén contempladas dentro de las condiciones de la BCC, será necesario contar con el pasaporte correspondiente.

¿Cómo renovar el pasaporte mexicano?

De acuerdo con las autoridades mexicanas, las personas mayores de 18 años que necesiten renovar su pasaporte deben:

Acudir con cita previa a una Delegación de la SRE o a una Oficina de Enlace Estatal o Municipal con la Secretaría.

Presentar el pasaporte que se desea renovar .

Entregar el comprobante de pago de derechos .

Presentar la documentación necesaria para acreditar la nacionalidad e identidad mexicana.

Además, los documentos entregados deben ser legibles y encontrarse en buenas condiciones. No deben presentar mutilaciones, tachaduras, modificaciones o daños que impidan comprobar su validez.

Por ello, antes de organizar un viaje a Estados Unidos, es recomendable revisar con anticipación la vigencia del pasaporte y asegurarse de contar con todos los documentos migratorios necesarios.