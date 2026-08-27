El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.3 ocasionado en Guerrero a las 04.52 horas este miércoles, 26 de agosto de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 16 km al sureste de Acapulco, con una profundidad de 14.2 kilómetros, latitud de 16.785° y una longitud de -99.773°.

Terremoto de magnitud 4.3 en la escala de richter en guerrero (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil informan que, durante un sismo, mantenga la calma, agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y evite usar elevadores.

Tras el movimiento, evacúe por rutas señalizadas sin correr, verifique fugas de gas y daños, siga indicaciones oficiales y use mensajes de texto para comunicarse, reservando las líneas de emergencia.