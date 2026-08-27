El dólar presenta una cotización de 16.96 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 27 de agosto de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.97 pesos y un mínimo de 16.95 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 1.42%; en el último año, retrocedió 819.87%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia claramente alcista, con 7 alzas y 3 bajas, marcada por volatilidad inicial y un rally de cuatro jornadas consecutivas al final.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual fue del 7.33%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha mantenido un aumento durante los últimos cuatro días consecutivos. Este incremento sugiere una mayor demanda de la moneda estadounidense en el mercado, reflejando un fortalecimiento en su valor.

Sin embargo, es importante considerar factores externos que podrían influir en esta tendencia. Si bien el Dólar está en ascenso, es necesario monitorear eventos económicos que podrían revertir esta inclinación en el futuro.

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas en México únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica su registro y el tipo de cambio en sitios oficiales (Banco de México, Profeco o Condusef) y compara comisiones antes de entregar efectivo. Evita cambistas callejeros y kioscos en aeropuertos por sus tasas desfavorables. Lleva identificación vigente, solicita y conserva el comprobante y cuenta el dinero frente al cajero. Revisa los billetes (marcas de agua, hilo de seguridad y relieve) y no compartas datos personales innecesarios.

para finalizar, si usas cajeros, prefiere aquellos dentro de sucursales, cubre el NIP y desconfía de dispositivos extraños; retira en pesos y rechaza la conversión dinámica. Considera pagar con tarjeta sin comisiones por cambio y notifica a tu banco tu estancia en México para evitar bloqueos. No transportes grandes sumas; divide el efectivo y usa discretamente una riñonera o bolsillo interior. Mantente atento a tu entorno y utiliza transporte seguro al salir con efectivo.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.