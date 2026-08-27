El dólar canadiense cotiza a 12.21 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 27 de agosto de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.26%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.23 pesos y un mínimo de 12.23 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense mostró una variación de -0.68% y en el último año de -6.43%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense alternó caídas y subidas casi a diario, con un breve impulso alcista a mitad del periodo; el balance final sugiere ausencia de tendencia clara y un cierre cercano al nivel inicial.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 3.19%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 6.31%, indicando un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense hoy se presenta con una tendencia positiva, evidenciada por un dato de -1 igual a 1. Esto implica que la moneda ha mostrado un ligero aumento en su valor con respecto a los días anteriores.

En contraste, si consideráramos que el dato de -1 fuera negativo, la tendencia sería a la baja, lo que indicaría que el Dólar canadiense estaría perdiendo valor. Actualmente, se puede afirmar que la estabilidad y el crecimiento de la moneda reflejan una mejora en el mercado económico.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas en México únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica su registro y el tipo de cambio en sitios oficiales (Banco de México, Profeco o Condusef) y compara comisiones antes de entregar efectivo. Evita cambistas callejeros y kioscos en aeropuertos por sus tasas desfavorables. Lleva identificación vigente, solicita y conserva el comprobante y cuenta el dinero frente al cajero. Revisa los billetes (marcas de agua, hilo de seguridad y relieve) y no compartas datos personales innecesarios.

para finalizar, si usas cajeros, prefiere aquellos dentro de sucursales, cubre el NIP y desconfía de dispositivos extraños; retira en pesos y rechaza la conversión dinámica. Considera pagar con tarjeta sin comisiones por cambio y notifica a tu banco tu estancia en México para evitar bloqueos. No transportes grandes sumas; divide el efectivo y usa discretamente una riñonera o bolsillo interior. Mantente atento a tu entorno y utiliza transporte seguro al salir con efectivo.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.