El conflicto se originó en 2014, cuando un hombre presentó una demanda para que se reconociera su paternidad sobre un niño de cuatro años. El pequeño había sido inscrito por otra persona, quien desde entonces figuraba legalmente como su padre y lo había criado como tal. Lo que en un principio parecía un expediente más, terminó transformándose en una controversia de gran alcance que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tribunal de primera instancia reconoció que el demandante era efectivamente el padre biológico, pero decidió que el niño debía permanecer con quien lo había criado. Los jueces argumentaron que el menor ya estaba integrado en un núcleo familiar estable, con vínculos emocionales consolidados. Tras perder en segunda instancia, el padre biológico no se dio por vencido. Interpuso un amparo que fue rechazado por un Tribunal Colegiado, pero logró que su caso llegara a la Suprema Corte mediante un recurso de revisión. El Máximo Tribunal consideró que el asunto era lo suficientemente relevante para ser analizado. La ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó el proyecto que finalmente fue aprobado por unanimidad. La resolución establece que el adolescente —que hoy tiene 16 años— tiene derecho a conocer su verdad biológica antes de cumplir la mayoría de edad. La Corte Suprema fue clara en los mecanismos para materializar esta decisión. Será el padre legal quien deberá comunicarle al joven que su filiación registral no coincide con su realidad biológica. El tribunal máximo sugirió enfáticamente que esta revelación se haga acompañada de especialistas en salud mental para proteger el bienestar emocional del adolescente. El fallo además establece lineamientos de protección integral: ordena garantizar el interés superior del niño, así como cuidar su bienestar psicológico, los vínculos familiares ya consolidados y su entorno social. La decisión no se limita a autorizar que se le informe sobre sus orígenes, sino que exige que esa revelación se realice de forma gradual, responsabl Aunque la ministra Ortiz aclaró que se trata de una resolución enfocada en este caso particular, sienta un importante precedente sobre el derecho de los menores a conocer sus orígenes. La decisión reconoce que, sin importar las circunstancias familiares o los vínculos afectivos establecidos, los adolescentes tienen derecho fundamental a saber quiénes son sus padres biológicos.