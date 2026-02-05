El Servicio Militar Nacional volvió al centro de atención tras confirmarse cambios en su duración y en la forma en que deberán cumplirlo miles de jóvenes. La modificación impacta directamente en quienes alcanzan la mayoría de edad y deben iniciar el trámite obligatorio para obtener la Cartilla Militar. Autoridades militares recordaron que el Servicio Militar es obligatorio en México conforme al artículo 5 constitucional. La medida aplica para ciudadanos mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes deben cumplir con esta responsabilidad cívica al alcanzar los 18 años. También deberán inscribirse quienes no lo realizaron anteriormente. En este contexto, se confirmó que los nacidos en 2008 deberán realizar el proceso en 2026 bajo un nuevo esquema. El cambio principal está relacionado con el tiempo de adiestramiento, lo que modifica la forma tradicional en que se cumplía esta obligación. El Servicio Militar obligatorio para nacidos en 2008 mantiene su carácter constitucional, pero cambió su esquema de cumplimiento. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que el adiestramiento ya no dura casi un año, sino que se redujo a 13 semanas efectivas, equivalentes a tres meses. El nuevo modelo concentra la preparación en 13 sesiones sabatinas, con horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas. Este ajuste busca que los jóvenes puedan continuar con sus estudios o trabajo mientras cumplen el Servicio Militar Nacional. El programa se divide en dos periodos durante el año: Las autoridades señalaron que la reducción del tiempo responde a estudios que detectaron baja participación debido a la duración anterior, que se extendía por casi 12 meses. Para obtener la Cartilla del Servicio Militar 2026, los jóvenes debieron haberse inscrito durante los últimos fines de semana de enero, con posibilidad de anotarse a su vez durante los primeros de febrero. La liberación del documento está prevista para diciembre, según la Junta Municipal o Alcaldía correspondiente. Entre los requisitos principales se encuentran: El sorteo de bola blanca y bola negra se mantiene sin cambios. Quienes obtienen bola blanca realizan adiestramiento en centros militares, mientras que la bola negra libera la cartilla al finalizar el periodo. La Sedena reiteró que el objetivo es facilitar el cumplimiento del Servicio Militar obligatorio sin modificar su carácter constitucional.