A pesar de su imagen de organismos lentos y resistentes, los cactus esconden una historia evolutiva mucho más activa de lo que se cree. Un nuevo estudio científico, basado en la mayor base de datos sobre la familia de los cactus jamás compilada, replantea algunas ideas fundamentales sobre cómo evolucionan las plantas con flor. El recurso, conocido como CactEcoDB, integra datos morfológicos, ambientales, geográficos y filogenéticos de más de 1,000 de las aproximadamente 1,850 especies de cactus que existen. Su objetivo es entender qué factores impulsan realmente la aparición de nuevas especies en este grupo, que habita desde zonas áridas hasta regiones de alta montaña en el continente americano. Durante décadas, la teoría dominante en biología evolutiva de Charles Darwin sostuvo que las flores muy especializadas, adaptadas a polinizadores concretos, son el principal motor de la diversificación en plantas. Esta idea, que hunde sus raíces en observaciones del propio científico, se convirtió en un marco general para interpretar la evolución floral. Sin embargo, al analizar más de 750 especies de cactus con gran variedad de formas florales y polinizadores, los investigadores encontraron un resultado inesperado: el tamaño de la flor o el tipo de polinizador apenas se relacionan con la aparición de nuevas especies. En cambio, el factor determinante es la velocidad a la que los rasgos florales cambian a lo largo del tiempo. Las especies que evolucionan más rápido son también las que generan mayor diversidad. El resultado no invalida la teoría evolutiva clásica, sino que la matiza: los mecanismos pueden variar según el grupo y el entorno. En ecosistemas como los desiertos, donde las condiciones cambian de forma abrupta, la flexibilidad evolutiva puede ser una ventaja decisiva, más que la especialización en sí misma. Esto tiene implicaciones prácticas directas ya que si la velocidad de evolución es un factor clave, podría ayudar a identificar qué especies tienen mayor capacidad de adaptarse al cambio climático. No todas responderán igual, sino que algunas tendrán mayor margen de adaptación, mientras que otras serán más vulnerables. El propio estudio advierte, no obstante, que evolucionar rápido no garantiza la supervivencia. Una proporción significativa de especies de cactus ya está amenazada de extinción por el cambio climático y la pérdida de hábitat. Los autores proponen que la capacidad evolutiva debería incorporarse a las estrategias de conservación, no solo como dato del pasado, sino como herramienta para anticipar el futuro.