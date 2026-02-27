Si un trabajador es dado de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, una de las principales dudas es qué ocurre con sus puntos acumulados ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y con el ahorro de su Subcuenta de Vivienda. De acuerdo con la información oficial del Infonavit, los puntos no desaparecen automáticamente al perder el empleo formal, aunque sí puede haber efectos en el historial de cotización continua, un factor clave para acceder a un crédito hipotecario. El Infonavit aclara que, si un trabajador deja de cotizar y posteriormente vuelve a ser dado de alta ante el IMSS, sus puntos no se eliminan. “Si eres dado de baja en el IMSS y luego te vuelven a dar de alta no se eliminan tus puntos del Infonavit; conservarás los que corresponden a los rubros de edad, salario y ahorro en el saldo de la Subcuenta de Vivienda”, detalla el organismo en su sitio web. Sin embargo, advierte que el tiempo sin cotizar impacta en el cálculo total. “Tus bimestres de cotización continua serán afectados, pues la puntuación de un trabajador se calcula con base en su edad y salario, ahorro en la Subcuenta de Vivienda y los bimestres de cotización continua”. Es decir, aunque el ahorro acumulado permanece intacto, la interrupción laboral puede retrasar el acceso al crédito. En caso de quedarse sin empleo formal, los derechohabientes pueden seguir fortaleciendo su ahorro. “Sí, con el programa Aportaciones Extraordinarias las trabajadoras y los trabajadores derechohabientes del Infonavit pueden realizar aportaciones directamente a la Subcuenta de Vivienda”, explica el Instituto. Si se cuenta con un trabajo formal, estas aportaciones se suman al 5% del salario diario integrado que el patrón debe cubrir de manera obligatoria. Otro punto relevante es el historial crediticio. Desde este año, la calificación en el Buró de Crédito no determina el monto máximo del préstamo. “Desde 2025, la situación que tengas en el Buró de Crédito no afecta el monto que el Infonavit puede otorgarte”, señala el organismo. En consecuencia, precisa: “Al autorizar la consulta, podrás recibir el 100% de tu monto máximo de crédito, independientemente de la calificación que aparezca en tu historial crediticio”. Solo en casos “muy específicos”, como registros por defunción, fraude o sobreendeudamiento extremo, se solicita aclarar la información antes de mantener los beneficios.